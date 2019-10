View this post on Instagram

Nos exprimió los corazones con su voz inconfundible y dejó una marca imborrable en el mundo de la música...Descansa en paz, José José...muchas gracias por tus bellas canciones y tu legado musical que vivirá por siempre! 💔🎶💔He wrung out our hearts with his unmistakable voice and left an indelible mark on music for all time...Rest in Peace, José José, thank you for the beautiful songs and your musical legacy that will live forever! 💔🎶💔🎶💔