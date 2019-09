“En realidad no me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, por eso siempre he sido muy privada, pero sé que mi papá hubiera querido que yo hiciera esto por él”, dijo la joven sobre aparecer en televisión en medio de su dolor. Esta afirmación no concuerda con su movimiento corporal, pues la cabeza y los ojos hacen gestos contradictorios en los que se atisba una afirmación en señal de que si le gusta la atención mediática.