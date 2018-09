"Me parece fantástico que Manolo Caro no tenga temor alguno en tocar y explorar el melodrama con ese humor negro, y llevarlo a ese lugar a donde las telenovelas tuvieron que haber ido hace muchos años", opinó Cecilia Suárez, otra de las estrellas de "La casa de las Flores". Para el público no mexicano, que quizás no la conoce, hay que decir que su Paulina no tiene desperdicio. El tono cansino con el que habla es maravilloso y, al mismo tiempo, exasperante.