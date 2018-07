En el año del movimiento "Me Too" (Yo también) y de la rebeldía feminista en Hollywood en contra del acoso sexual, Elisabeth Moss, que ganó en 2017 el Emmy a mejor actriz dramática por la distopía machista "The Handmaid's Tale", parte con muchas opciones para ser nominada junto a Claire Foy ("The Crown"), Keri Russell ("The Americans") o Evan Rachel Wood ("Westworld").