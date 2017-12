Get Out (¡Huye!) es Daniel Kaluuya. El primer plano de él con los ojos abiertos de par en par y llenos de lágrimas es recordado por todos aquellos que vieron este filme de terror que marcó el debut como director de largometrajes de Jordan Peele. "La actuación silenciosa y reactiva de Kaluuya es la clave de 'Get Out'", fue la crítica de The New York Times.