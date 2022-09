¿Estás en Estados Unidos como turista? Así puedes extender tu visa

Si quieres extender tu visita a los EE.UU. y has entrado con visas B1 (negocios) o B2 (turismo), puedes hacerlo siguiendo unos pocos pasos.

Si estás en EE. UU. con una visa de no inmigrante (viniste como turista o por negocios) y deseas quedarte por más tiempo, aquí te explicamos como es el proceso. Incluso, si estás planeando visitar en el futuro, esta información te puede servir si, una vez en el país, decides alargar tu estancia.

Si entraste legalmente a los EE. UU., lo hiciste con una visa B1 (de negocios) o una visa B2 (de turismo). Ambas pueden extenderse. Para ello debes llenar el formulario I-539 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Primero debes estar seguro de cumplir con estos requisitos:

1. Ingresaste a los EE. UU. con una visa de no inmigrante.

2. No tienes antecedentes penales ni has cometido un delito que viole la condición de no migrante.

3. No se ha vencido tu estadía.

Para saber que no se ha vencido tu estadía no te fijes en el sello de la visa : la fecha que importa es la que indica tu Tarjeta I-94.

¿Qué es la tarjeta I-94? Es lo que te entrega el agente de migraciones en el punto de entrada (el aeropuerto, por ejemplo) al país. Este documento indica la fecha en que llegaste y también la fecha en que debes abandonar los EE. UU . Tienes que pedir la prórroga antes de esta fecha: de lo contrario, se habrá vencido tu estadía legal. Lo mejor es hacerlo 45 días antes. Si eso no sucede tendrás que probar que:

Para conocer el límite exacto de tu estadía, no te fijes en el sello de la visa sino en la fecha que indica tu Tarjeta I-94. (Joe Raedle/Getty Images)

1. La demora en presentar la petición es razonable y se debió a circunstancias inevitables.

2. Nunca violaste lu condición de tu visa (por ejemplo, si eres turista, no trabajaste).

3. Sigues siendo una persona no inmigrante de buena fe.

4. No te encuentras en procedimientos de deportación.

En otras palabras, si no comienzas el proceso al menos 45 días antes de tu fecha de salida te meterás en un lío que es preferible evitar.

Ahora que ya sabes que no has incumplido con los requerimientos para extender tu visita, continuemos con el proceso.

Tienes que presentar el formulario I-535: Solicitud de Extensión o de Cambio de la Condición de No Inmigrante. Un No Inmigrante es toda persona que haya ingresado a los EE. UU. sin intención de inmigrar. Debe ser la persona que entró con una visa de no inmigrante, o sea tú, quien realice la solicitud.

Tendrás también que indicar el motivo y de la extensión y deberías incluir una de lista de lugares que visitarás. Debes de continuar con las mismas intenciones y actividades que informaste al comienzo del viaje. Dentro de la misma solicitud de extensión de visa puedes incluir a todos los miembros de tu familia (cónyuge e hijos menores de 21 años).

Para extender tu visa de turista, debes llenar el formulario I-539. Idealmente, hazlo 45 días antes de que se termine tu estadía.

De no presentar tu solicitud antes de tu fecha de abandono del país, permanecer en el territorio estadounidense te convierte en indocumentado. Tu visa será cancelada y, dependiendo de tu situación y del tiempo que has estado sin estatus, se te negará la entrada en futuros viajes. Esto sucede incluso si solo han transcurrido 24 horas del vencimiento de tu estadía según la tarjeta I-94.

Incumplir con los requerimientos de tu visa puede ser castigado hasta con de tres a 10 años de inadmisibilidad. De suceder, necesitarás pedir un perdón para poder regresar, y ese es otro problema por el que no querrás pasar.

Con información de USCIS. Esta nota no consituye ni reemplaza la asesoría legal.

SEGUIR LEYENDO: