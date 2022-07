Forenses determinaron que la muerte de Ivana Trump fue accidental y ocurrió tras una serie de golpes en el torso

Foto de archivo: Ivana Trump en un evento en Francia el 25 de mayo de 2006 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ivana Trump, la primera esposa del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, murió en un accidente al sufrir lesiones por impacto contundente en el torso, informó este viernes la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York.

El dictamen oficial se produjo un día después de que Ivana, de 73 años, fuera encontrada muerta en su residencia de Manhattan.

Una portavoz de la oficina forense dijo que la causa de la muerte de Ivana fue un “traumatismo por impacto contundente”, y la forma de su muerte fue un “accidente”. Y añadió: “Habiendo dado a conocer esta determinación, la OCME no hará más comentarios sobre la investigación”.

Foto de archivo: Ivana Trump en Cannes el 24 de mayo de 2006 (REUTERS/Mario Anzuoni)

El multimillonario republicano Donald Trump comunicó el jueves que había fallecido su ex esposa pero no explicó la causa de la muerte. El diario The New York Times informó entonces que se investiga una posible caída por las escaleras en su apartamento de Manhattan.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo a la AFP en un comunicado enviado por correo electrónico que los oficiales respondieron a una llamada en su dirección en el Upper East Side alrededor de las 12:40 pm (17:40 GMT).

“Al llegar, los agentes vieron a una mujer de 73 años inconsciente y que no respondía. Los servicios médicos de urgencia acudieron al lugar y declararon que la víctima había fallecido ahí”, dijo el vocero de la Policía local.

El comunicado añadió que “no parece haber criminalidad” y que el médico forense de la ciudad determinaría la causa de la muerte.

Foto de archivo: Donald Trump junto a Ivana Trump en 1997 (REUTERS/Mike Blake)

“Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora”, escribió Donald Trump, de 76 años, en su publicación en las redes sociales. “Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr, Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos nosotros estábamos tan orgullosos de ella. Descansa en paz, Ivana!”, añadió.

El ex inquilino de la Casa Blanca destacó la vida “formidable” de esta ex modelo y esquiadora de ascendencia checa, que fue su esposa de 1977 a 1992.

Con información de AFP

