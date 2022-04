Dos jóvenes latinas fueron agredidas por hablar en español en autobús en EEUU

Estudiantes atacadas por compañera de clases por hablar en español

El video se ha vuelto viral. Dos jóvenes venezolanas, Isabella Palma y Antonella Belsito, que viven en New Albany, condado de Franklin, estado de Ohio, viajaban en el autobús escolar de ida al colegio mientras conversaban en español. Según contaron ellas y otros testigos, una compañera de colegio secundario comenzó a insultarlas por no comunicarse en ingles.

Al bajar del autobús, otros estudiantes empezaron a grabar la situación. Ante los insultos de la estudiante, las jóvenes venezolanas comenzaron a decirle que cuál era su problema e intentaron persuadirla de que deje de molestarlas.

“Estás siendo muy inmadura. Quieres que pelee contigo ahora mismo y hacer creer que soy yo quien te está agrediendo. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Ese es todo tu problema? No es nada grave. ¿Y me dices que me calle? Wow, eres una hipócrita”, se oye a la joven agredida decir en el video.

Acto seguido, la muchacha que comenzó con agresiones verbales le pega en la cabeza por detrás, y empieza a propinar golpes a quien se acerque.

Estudiantes Latinas atacadas

Fue el padre de una de las menores agredidas, Freddy Palma, quien primero publicó el video con una larga descarga en redes sociales.

“El pasado jueves 14 de abril, en Columbus-Ohio, mi hija Isabella Palma y su amiga Antonella Belsito, fueron víctimas de un acto racista al ser atacadas por la espalda por otra niña al bajarse del autobús escolar solo por el hecho de las niñas estar hablando español entre ellas en el autobús. Mi hija y su amiga fueron salvajemente golpeadas por esta niña al punto de provocarles contusiones en la cabeza y varios moretones en brazos y espalda por lo que debimos llevarlas a un centro médico de urgencias”, indicaba en sus redes Freddy Palma.

El consternado padre además denunció a las autoridades escolares indicando que habían hecho la denuncia de lo ocurrido ante el colegio y que habían “hecho caso omiso de la situación, dejando pasar por alto la agresión sin tomar medidas contra la niña agresora”.

Según han comentado los familiares, Isabella y Antonella está traumadas y no quieren volver a clases después de lo ocurrido, ni subirse al autobús escolar. Con la viralización del video muchos esperan que ahora la situación no quede impune, y es el propio padre de Isabella quien está pidiendo que las personas compartan las imágenes para darle visibilidad al caso y que las autoridades tomen cartas en el asunto.

No es la primera vez que ataques racistas de este tipo ocurren en el país. Hay numerosos reportes que indican casos de agresión contra quienes hablan otros idiomas, no solamente español. De hecho, la minoría que más ataques racistas ha recibido en los últimos tiempos en Estados Unidos ha sido la asiática, que se convirtió en blanco de ataques tras el inicio de la pandemia del coronavirus en China.

