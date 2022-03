Nueva York volvió a la normalidad tras levantar la mayoría de las restricciones por COVID-19

Personas caminando por la ciudad de Nueva York con máscaras en sus rostros

Por primera vez en más de dos años hoy una personas caminando por las calles de la ciudad de Nueva York podría llegar a olvidarse que aún el mundo está lidiando con una pandemia. La que quizás haya sido la ciudad más afectada por el coronavirus en los Estados Unidos, y una de las que impuso restricciones más estrictas, vuelve hoy a funcionar en modo pre-pandémico.

Desde que los niños volvieron a clases en Nueva York, tras meses en los que las escuelas permanecieron cerradas, siempre lo hicieron con máscaras cubriendo parte de sus rostros. Por primera vez en dos años hoy pudieron optar ir a clases sin máscaras todos los estudiantes de escuelas públicas, desde el preescolar hasta la escuela secundaria.

Los sindicatos de maestros, que tanta fuerza hicieron a favor de las restricciones durante meses, tuvieron cierta cautela a la hora de recibir la noticia pero apoyaron la medida.

“Se trata de la manera responsable, cuidadosa de hacer la transición”, indicó en un comunicado el presidente del sindicato Federación Unida de Maestros, Michael Mulgrew.

Alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams

Los únicos estudiantes a los que se les exigirá llevar puesta una máscara en las encuestas son los niños menores de 5 años que no son elegibles para recibir la vacuna, y que van a las salas de jardín de infantes.

De todas maneras el hecho de que las máscaras no sean obligatorias para la mayor parte de los estudiantes no significa que quienes prefieran usarlas no puedan hacerlo. Se cree que para muchas familias llevará un tiempo volver a estar cómodas en espacios cerrados sin máscaras. Las escuelas seguirán teniendo máscaras descartables en la puerta para quienes quieran usarlas.

“No vamos a meternos en sus decisiones personales. Queremos que los neoyorquinos sean inteligentes, flexibles y que se sientan cómodos con sus decisiones, sin que nadie los burle o moleste por lo que decidan hacer. Si te sientes cómodo usando una máscara, pues póntela”, indicó durante una rueda de prensa el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

Los estudiantes o empleados de las escuelas que vuelvan a clases después de haber tenido COVID-19, deberán usar máscaras por diez días a modo de precaución.

Las escuelas continuarán con sus protocolos de limpieza y de manera aleatoria seguirán realizando testeos de COVID-19 a 90 mil estudiantes a la semana. Además, la ciudad repartió 20 millones de pruebas caseras entre las familias de los alumnos.

Visitantes en la Estación Central de Nueva York

Pero más allá del cambio en las escuelas, lo que cambiará mucho el ritmo de la ciudad es que tras más de un año, los comercios y oficinas no requerirán prueba de vacunación para ingresar a espacios cerrados. El alcalde Adams canceló la norma llamada Key2NYC, un conglomerado de reglas para enfrentar el COVID-19, que hasta hoy exigía a cualquier persona mayor de 5 años mostrar prueba de vacunación para ingresar en restaurantes, locales cerrados, bares, teatros, salas de cine o hasta oficinas.

“Seguiremos tomando decisiones de salud inteligentes para poder mantener nuestra ciudad segura. Haremos cambios si vemos que necesitamos hacerlos. El COVID cambia. Se modifica, muta. Nosotros debemos estar abiertos a hacer lo mismo. Si vemos un enorme aumento en los casos o en las hospitalizaciones, volveremos a tomar medidas. Es imperante que sepamos que la batalla continúa”, agregó Adams.

Adams ha sido un ferviente defensor de la necesidad de volver a la normalidad post-COVID, basando su campaña a la alcaldía en esta idea.

