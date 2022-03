La ciudad de Nueva York eliminará el mandato de vacunación para restaurantes y empresas

Foto de archivo del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams

El flamante alcalde de la principal metrópolis de los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció grandes cambios a partir de la semana que viene. La primera ciudad del país en imponer un mandato de vacunación para acceder a locales comerciales, eventos en espacios cerrados y restaurantes, ahora eliminará el mandato.

Adams anunció todos estos cambios a partir del siete de marzo con una salvedad: que el número de casos de COVID-19 siga disminuyendo, una tendencia que se ha visto de manera permanente durante al menos el último mes en la ciudad, después de un pico por la variante Ómicron a fines de 2021 y principios de 2022.

Pero más allá de que no haya que mostrar tarjeta de vacunación para acceder a locales comerciales, restaurantes, oficinas de empresas y eventos cerrados en Nueva York, el otro gran cambio llegará en las escuelas.

Hoy, un millón de estudiantes volvieron a las escuelas públicas de Nueva York después del receso de invierno (que en este estado es más largo que en otros lugares del país). Las autoridades esperan que la primera semana de reencuentro de los alumnos en las aulas haya un cierto pico de contagios, pero siempre y cuando este sea relativamente controlado, el plan es que a partir del 7 de marzo se levante la obligatoriedad de usar máscaras en las escuelas.

IMAGEN DE ARCHIVO. Personas asisten a un restaurante a medida que se relajan las restricciones del COVID-19 en Nueva York (Reuters)

“Los números de la ciudad de Nueva York continúan bajando día a día. Por ende, mientras los indicadores de COVID-19 muestren un bajo nivel de riesgo y no veamos sorpresas esta semana, el lunes 7 de marzo también levantaremos los requisitos de KeytoNYC. Esto le dará a los dueños de negocios el tiempo para adaptarse y nos permitirá asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta para la salud pública de los residentes de Nueva York”, decía Adams durante el anuncio público.

El mandato de vacunación en la ciudad de Nueva York está vigente desde el pasado mes de agosto, exigiendo a los clientes de bares, restaurantes, clubes nocturnos, cafeterías, gimnasios cerrados, salas de cine, teatros, sitios de eventos, museos, y estadios que muestren prueba de vacunación antes de ingresar.

Si bien es cierto que no siempre los dueños de los negocios exigían esto, en la gran mayoría de los casos se daba, sobretodo si se trataba de cadenas que tienen un mayor control de las reglas.

El alcalde Adams tuvo como lema de campaña el recuperar la economía neoyorquina volviendo a un estado de normalidad. Según dijo, desde que asumió en enero se reúne a diario con expertos en salud para encontrar el momento y la estructura justa para que la ciudad empiece a flexibilizar sus reglas.

“No podemos volver a cerrar. Y no voy a hacer nada que pueda ponernos en una situación en la que haya que volver a cerrar. Nuestra economía no lo resistiría. No tenemos otros 11 mil millones de dólares para devolver a la economía. Por eso tenemos que actuar de manera inteligente”, agregaba Adams poniéndole cautela a su anuncio.

A nivel estatal, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, no renovó el mandato que exigía a la policía del estado llevar máscaras en todo momento cuando la orden expiró la semana pasada.

