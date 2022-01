Rusia prepara una operación de “falsa bandera” para justificar la invasión de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Estados Unidos tiene información que indica que Rusia ha posicionado a un grupo comando para llevar a cabo una operación de falsa bandera en el este de Ucrania en un intento de crear un pretexto para una invasión, según información de CNN en base a fuentes del gobierno norteamericano

El funcionario dijo que EE.UU. tiene pruebas de que los operativos están entrenados en la guerra urbana y en el uso de explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas proxy de Rusia.

La acusación se hace eco de una declaración emitida por el Ministerio de Defensa de Ucrania este viernes, que dijo que los servicios especiales rusos están preparando provocaciones contra las fuerzas rusas en un intento de inculpar a Ucrania. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, insinuó la información durante una sesión informativa con periodistas el jueves.

“Nuestra comunidad de inteligencia ha desarrollado información, que ahora ha sido rebajada, de que Rusia está sentando las bases para tener la opción de fabricar el pretexto para una invasión”, dijo Sullivan el jueves, según CNN. “Vimos este libro de jugadas en 2014 y ahora lo están preparando de nuevo”

El Ministerio de Defensa ucraniano dijo en un comunicado el viernes que “las unidades militares del país agresor y sus satélites reciben órdenes de prepararse para tales provocaciones”.

El hallazgo de los servicios de inteligencia estadounidenses se produce después de una semana de reuniones diplomáticas entre funcionarios rusos y occidentales sobre la acumulación de decenas de miles de tropas por parte de Rusia a lo largo de la frontera de Ucrania. Pero las conversaciones no lograron ningún avance, ya que Rusia no se comprometió a reducir la tensión y los funcionarios estadounidenses y de la OTAN dijeron que las exigencias del Kremlin -incluida la de que la OTAN nunca admitiera a Ucrania en la alianza- no eran válidas.

