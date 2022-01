Donald Trump mantiene el control sobre el Partido Republicano a un año de la violenta insurrección en el Capitolio

ARCHIVO - El expresidente Donald Trump habla durante un mitin en Perry, Georgia, el 25 de septiembre de 2021. (Foto AP / Ben Gray, Archivo)

Mientras una banda enfurecida de sus partidarios escalaba paredes, rompía ventanas, usaba mástiles para golpear a la policía y asaltaba el Capitolio de Estados Unidos en un intento por anular unas elecciones libres y justas, la excomunión de Donald Trump del Partido Republicano parecía casi una certeza. Su nombre quedaría empañado sin remedio.

Algunos de sus aliados más cercanos, incluidos presentadores de Fox News Channel como Laura Ingraham, advirtieron ese día que Trump estaba “destruyendo” su legado. “Todo lo que puedo decir es: Ya es suficiente“, dijo su amigo y confidente, el senador Lindsey Graham. Mitch McConnell, el líder republicano del Senado que trabajó en estrecha colaboración con Trump para remodelar drásticamente el poder judicial, luego lo denunció como “moralmente responsable” del ataque.

Pero un año después, Trump difícilmente es un líder en el exilio. En cambio, es el líder indiscutible del Partido Republicano y uno de los principales contendientes para la nominación presidencial de 2024.

Se está posicionando como una fuerza poderosa en las campañas primarias que determinarán quién obtiene el respaldo del partido de cara a las elecciones intermedias de otoño, cuando están en juego el control del Congreso, las oficinas del gobernador y los puestos electorales estatales. Al menos por ahora, hay pocas cosas que detengan a Trump, ya que hace de la lealtad inquebrantable a su visión del Partido Republicano una prueba de fuego para el éxito en las elecciones primarias, dando a los republicanos ambiciosos pocos incentivos para cruzarlo.

“Digamos que estoy terriblemente decepcionada”, dijo la ex gobernadora de Nueva Jersey Christine Todd Whitman, una republicana de mucho tiempo que ahora forma parte del comité asesor del Movimiento Renovar América, un grupo que intenta arrebatar al partido del control de Trump.

La gente se reúne antes de la aparición del expresidente Donald Trump en un mitin en el Iowa State Fairgrounds en Des Moines, Iowa., El 9 de octubre de 2021 (Foto AP / Thomas Beaumont, Archivo).

“Su ego nunca le iba a permitir aceptar la derrota e irse silenciosamente a la noche”, agregó. “Pero lo que me sorprende es lo deferentes que han sido tantos de los funcionarios electos republicanos”.

En lugar de expresar cualquier arrepentimiento por los eventos del 6 de enero, Trump a menudo parece envalentonado y ha seguido mintiendo sobre su derrota en las elecciones de 2020. Con frecuencia, y falsamente, dice que la “verdadera” insurrección fue el 3 de noviembre, la fecha de las elecciones de 2020 cuando el demócrata Joe Biden ganó en el Colegio Electoral 306-232 y por un margen de 7 millones de votos populares.

Los funcionarios electorales federales y estatales y el propio fiscal general de Trump han dicho que no hay evidencia creíble de que las elecciones estuvieran contaminadas. Las acusaciones de fraude del expresidente también fueron rotundamente rechazadas por los tribunales , incluidos los jueces designados por Trump.

Sin desanimarse, Trump se está preparando para otra candidatura a la Casa Blanca en 2024, y las encuestas sugieren que, en este momento, fácilmente se iría con la nominación republicana.

Para Trump, el resultado extraordinario es producto de la pura voluntad y una campaña de desinformación que comenzó mucho antes de las elecciones, cuando insistió en que la única forma en que podía perder era si las elecciones estaban “amañadas” y no se comprometía a aceptar la derrota. La negativa a aceptar la realidad ha florecido con la aquiescencia de la mayoría de los líderes republicanos, que tienden a pasar por alto la gravedad de la insurrección por temor a fracturar un partido cuya base sigue estrechamente alineada con Trump y su esfuerzo por minimizar la gravedad de lo ocurrido el 6 de enero.

En esta foto del 6 de enero de 2021, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, camina desde el piso del Senado hasta su oficina en Capitol Hill en Washington (Foto AP / Manuel Balce Ceneta, Archivo)

Si bien cinco personas murieron durante los disturbios o inmediatamente después, menos de la mitad de los republicanos recuerdan el ataque como violento o extremadamente violento, según una encuesta publicada esta semana por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs. Aproximadamente 3 de cada 10 republicanos dijeron que el ataque no fue violento.

La situación ha sorprendido y deprimido a los críticos de ambos partidos políticos que estaban convencidos de que la insurrección obligaría a los republicanos a abandonar la era Trump de una vez por todas. Se convirtió en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado dos veces. El segundo juicio político se centró en su papel en el desencadenamiento de la insurrección, pero Trump fue absuelto en un juicio en el Senado, una clara indicación de que enfrentaría pocas consecuencias por sus acciones.

“Había esta esperanza cuando estábamos en la habitación segura de que regresaríamos y los republicanos verían lo loco que era esto, lo frágil que era nuestra democracia, lo que había hecho el presidente Trump, y que renunciaran a eso y todos vendríamos juntos“, dijo la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington, describiendo los eventos de ese día. En cambio, dijo, ”había gente defendiendo a los insurrectos y defendiendo a Trump y continuando con el desafío y la Gran Mentira “.

El representante Adam Kinzinger de Illinois, un republicano que, junto con la representante Liz Cheney de Wyoming, se ha convertido en uno de los pocos críticos republicanos anti-Trump en el Congreso, había predicho que el control de Trump sobre el partido “desaparecería” para el verano. Pero Kinzinger, quien recientemente anunció su decisión de no postularse para la reelección, culpó al líder republicano de la Cámara de Representantes y aliado de Trump, Kevin McCarthy, por demostrar que estaba equivocado.

“Lo que subestimé fue el impacto que tendría una persona en eso, y ese es Kevin McCarthy y su visita a Mar-a-Lago”, dijo Kinzinger, refiriéndose a un viaje que McCarthy hizo a Florida a fines de enero de 2020 cuando la fiesta era al borde del desorden. Con la mirada puesta en retomar la Cámara en 2022, Trump y McCarthy acordaron trabajar juntos y publicaron una fotografía que los muestra sonriendo uno al lado del otro.

Frank Garner espera el inicio del mitin del expresidente Donald Trump en Perry, Georgia, el 25 de septiembre de 2021. (Foto AP / Ben Gray, archivo)

“Kevin McCarthy es legítimamente, por sí solo, la razón por la que Donald Trump sigue siendo una fuerza en el partido”, dijo Kinzinger. “Ese abrazo sincero, lo vi de primera mano en los miembros, hizo que no solo tuvieran miedo de enfrentarse a Trump, sino que en algunos casos abrazarlo también de todo corazón “.

Los ayudantes de McCarthy no respondieron a una solicitud de comentarios sobre la caracterización de Kinzinger.

Otros, sin embargo, señalan fracturas que sugieren que el poder de Trump está menguando.

Expulsado de Twitter y negado sus otros megáfonos de redes sociales, Trump ya no controla el ciclo de noticias como lo hizo en el cargo. Canceló una conferencia de prensa que estaba programada para el jueves debido a la presión de algunos aliados republicanos, quienes advirtieron que tal evento era poco aconsejable.

Durante las elecciones más destacadas del año pasado, republicanos como el candidato a gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, mantuvieron estratégicamente a Trump a distancia. La victoria de Youngkin creó un posible modelo para los candidatos que se postulan en estados de campo de batalla donde los votantes suburbanos que se sienten incómodos con el ex presidente son un bloque clave.

ARCHIVO - La vicepresidenta Liz Cheney, republicana de Wyoming, del panel de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de EE. UU., Escucha mientras el presidente Bennie Thompson, demócrata de Mississippi, presenta su caso ante el Comité de Reglas de la Cámara en busca de desacato a los cargos del Congreso contra Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump en el Capitolio en Washington, 14 de diciembre de 2021 (AP Photo / J. Scott Applewhite, archivo)

Si bien el respaldo de Trump sigue siendo codiciado en muchas carreras primarias de mitad de período, tampoco ha logrado despejar el campo en algunas carreras clave. Trump ha luchado de manera similar para evitar que otros republicanos miren la nominación presidencial de 2024. Su ex vicepresidente, secretario de estado y un puñado de aliados del Senado han realizado frecuentes viajes a estados de votación anticipada, preparándose para posibles campañas y negándose a descartar postularse contra Trump.

“Cuando alguien sale de la oficina más poderosa del mundo, la Oficina Oval, para sentarse junto a la piscina en Mar-a-Lago, su influencia disminuye”, dijo John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump. Bolton ha financiado extensas encuestas a nivel nacional y estatal sobre el tema durante el último año que encontraron que la influencia de Trump y el poder de su respaldo disminuyeron considerablemente desde que dejó el cargo.

“Realmente creo que la evidencia es clara de que la gente ha terminado con Trump”, dijo Bolton. “Él todavía tiene apoyo, pero está disminuyendo. Honestamente, no está disminuyendo tan rápido como me gustaría ver y no ha bajado a cero. Pero entre la gente real, está disminuyendo “.

Trump también se enfrenta a una serie de investigaciones , incluso en Nueva York, donde los fiscales están investigando si su empresa de bienes raíces engañó a los bancos y a los funcionarios fiscales sobre el valor de sus activos, inflándolos para obtener condiciones de préstamo favorables o minimizándolos para obtener ahorros fiscales. La oficina de la procuradora general de Nueva York, Letitia James, confirmó esta semana que ha citado a Trump y a sus dos hijos mayores , Ivanka y Donald Trump Jr., como parte de una investigación sobre las prácticas comerciales de la familia. Ambos niños han sido sustitutos políticos prominentes de Trump.

Mientras tanto, en Capitol Hill, el comité del 6 de enero continúa investigando la participación de la Casa Blanca de Trump en la mortal insurrección.

ARCHIVO - En esta imagen del video, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, habla mientras el Senado se vuelve a reunir después de que los manifestantes irrumpieron en el Capitolio de los EE. UU. El 6 de enero de 2021. La feroz condena de McConnell a Donald Trump no hizo nada para alterar un hecho innegable: Trump sigue siendo la figura más poderosa y popular del Partido Republicano, incluso mientras continúa profiriendo la gran mentira sobre las elecciones. (Televisión del Senado vía AP)

Trump todavía tiene los ojos puestos en 2024, incluso mientras sigue obsesionado con las elecciones de 2020. Después de gastar 2021 recaudando dinero y anunciar su respaldo a los candidatos que han repetido como loros sus mentiras en la boleta electoral, el equipo de Trump se está preparando para dar un giro para ayudar a esos candidatos a ganar con un calendario de manifestaciones intensificado y apoyo financiero, incluidas las transferencias a las cuentas de los candidatos. y publicidad dirigida.

Trump, según sus aliados, ve las elecciones intermedias como una base para su próxima campaña y tiene la intención de usar el ciclo para posicionarse para la nominación de su partido.

Mientras tanto, los defensores del derecho al voto están cada vez más preocupados a medida que los estados con legislaturas republicanas impulsan una legislación que les permitiría influir o anular el voto en futuras elecciones. Temen lo que podría suceder si los candidatos respaldados por Trump para secretario de estado y fiscal general que dicen que la elección fue robada se encuentran en posiciones que podrían influir en el resultado en 2024.

“Es un esfuerzo concertado para socavar la confianza de nuestro público en el sistema electoral, por lo que en 2022 y 2024, si no les gustan las elecciones, y estos son los republicanos, pueden revocarlo”, dijo Whitman, quien también se desempeña como co- presidente de United States Action, una organización sin fines de lucro no partidista que tiene como objetivo proteger la integridad de las elecciones futuras. “Estamos en un lugar muy, muy frágil”.

(con información de AP)

