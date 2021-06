EEUU condenó la decisión de la justicia rusa de ilegalizar a las organizaciones de Alexei Navalny y pidió su liberación

En la imagen, el presidente de EE.UU., Joe Biden. EFE/Tasos Katopodis/Pool/Archivo

Estados Unidos denunció el miércoles que la prohibición impuesta por un tribunal ruso a los grupos afiliados a Alexéi Navalni es un ataque a los derechos fundamentales, mientras que exigió la liberación del opositor encarcelado.

“Instamos a Rusia a que deje de abusar de las designaciones de ‘extremismo’ para atacar a organizaciones no violentas, a que ponga fin a su represión contra el señor Navalny y sus partidarios y a que cumpla con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

Más temprano, la Justicia rusa declaró “extremistas” a varias organizaciones vinculadas a Navalny, lo que supone en la práctica el desmantelamiento inmediato del movimiento político del líder opositor, actualmente en prisión por un antiguo caso penal.

“Queda demostrado que esas organizaciones no solamente difundían voluntariamente informaciones que incitaban al odio y a la hostilidad hacia los representantes del poder, sino que además cometían crímenes y delitos extremistas”, declaró a los periodistas un representante de la fiscalía, Alexéi Jafiarov, tras la decisión judicial.

Alexei Navalny. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV/Archivo

Joe Biden advirtió a Vladimir Putin

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una advertencia a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en vísperas de reunirse la próxima semana, asegurándole que Washington “responderá de manera sólida” cuando el Gobierno de Moscú “se involucre en actividades dañinas”.

Las palabras de Biden tuvieron lugar a su llegada a la base aérea de Mildenhall, en el sureste de Reino Unido, en la que es su primera escala de una gira que le llevará los próximos días por Europa, incluyendo una última parada en Ginebra, Suiza, el próximo miércoles 16 donde se encontrará con Putin.

“No buscamos un conflicto con Rusia; queremos una relación estable y predecible, pero Estados Unidos responderá de manera sólida y significativa cuando el Gobierno ruso se involucre en actividades dañinas”, ha dicho entre aplausos y vítores de las tropas estadounidenses allí desplegadas.

El presidente ruso, Vladimir Putin. Sputnik/Sergei Ilyin/Kremlin via REUTERS

“Ya lo hemos demostrado. Vamos a informar de que hay consecuencias por violar la soberanía de la democracia en Estados Unidos, Europa y otros lugares”, agregó Biden, quien recordó que solo después de reunirse con “los socios democráticos más cercanos” de Washington viajará a Ginebra para verse con Putin.

Navalny “no retrocederá”

Tras la decisión de la justicia rusa, Alexei Navalny aseguró que no se rendirá y seguirá luchando contra la corrupción y por arañar votos al partido gobernante Rusia Unida

”¿A quién le importa cómo nos llamen? El Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) no es el FBK. La oficina de Navalny no es la oficina. No somos un nombre, ni un trozo de papel ni una oficina”, señaló el opositor a través de su equipo en su cuenta de Instagram.

Un trabajador tapando un grffiti a favor de Alexei Navalny en San Petersburgo. The graffiti reads: "The hero of the new age". REUTERS/Anton Vaganov/File Photo

”Somos un grupo de personas que nos unimos y organizamos a los ciudadanos de Rusia que están en contra de la corrupción, (luchamos) por unos tribunales justos y la igualdad de todos ante la ley. Hay millones de ellos y mientras estén, no iremos a ninguna parte”, dijo Navalny a sus seguidores.

El opositor y activista anticorrupción, actualmente en prisión por un antiguo caso penal, afirmó que ahora hay que cambiar, evolucionar y adaptarse a la nueva realidad.

Con información de AFP, EFE, EuropaPress

SEGUIR LEYENDO: