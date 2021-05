Cómo el hackeo a un oleoducto disparó los precios y la escasez de gasolina en el Sudeste de EEUU

Las filas de conductores en pánico abrumaron las estaciones de servicio de gasolina en el sureste el martea (Foto: REUTERS/Jay Paul)

Las filas de conductores en pánico abrumaron las estaciones de servicio de gasolina en el sureste el martes, ya que el aumento de los precios alimentaba los temores de escasez a raíz de un secuestro de datos que obligó a desconectar el oleoductos más grande del país.

En Atlanta, se informó que 1 de cada 5 estaciones de servicio se quedó sin combustible el martes por la noche.

“Mira lo locos que nos estamos volviendo todos, por cada pequeña cosa”, dijo Allan Hardy, un plomero que había conducido desde Myrtle Beach, Carolina del Sur, a Wilmington, Carolina del Norte, y vio largas filas en todas las estaciones de servicio en la carretera, a excepción de los que ya se habían quedado sin gasolina. “Y la única razón por la que esta escasez no es peor es que mucha gente no está trabajando en este momento. Hoy es nuestro oleoducto, pero ¿qué será mañana? Si este tipo de cosas llegara en otro momento, no se puede medir qué tan mal podría ponerse”.

En Washington, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dijo que el sureste puede esperar una “crisis” que tardará varios días en aliviarse.

“Tenemos gasolina”, dijo durante una sesión informativa en la Casa Blanca. “Solo tenemos que llevarlo a los lugares correctos. Y es por eso que creo que los próximos días serán desafiantes”.

Dijo que los funcionarios de Colonial Pipeline le habían dicho que la decisión sobre un “reinicio completo” podría llegar tan pronto como el miércoles por la noche.

El sistema Colonial Pipeline, que mueve alrededor del 45% del combustible de la costa este, se cerró el viernes después de que piratas informáticos que se cree que tenían su sede en la ex Unión Soviética se infiltraron en servidores y cifraron sus datos, exigiendo una tarifa para restaurar el acceso. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien estuvo en la sesión informativa de la Casa Blanca, dijo que las organizaciones estadounidenses han perdido más de 350 millones de dólares este año como resultado de ciberataques.

“La amenaza no es inminente”, dijo. “Está sobre nosotros.”

Ahora los consumidores están viendo algunas de las consecuencias a medida que Colonial presiona para reanudar el servicio para el final de la semana.

Hasta el martes, los gobernadores de Carolina del Norte, Georgia y Virginia habían declarado estados de emergencia y tomado medidas para relajar las reglas de transporte de combustible para aliviar el dolor en la bomba.

Más del 7% de las estaciones de servicio en Virginia, el 8% en Carolina del Norte y el 5% en Georgia se quedaron sin combustible el martes por la tarde, según Patrick De Haan, analista de petróleo de Gas Buddy. Varias estaciones en Florida, Alabama y Carolina del Sur también informaron bombas secas. De Haan dijo que la demanda de combustible en estos estados se disparó un 40% el lunes y advirtió contra las compras de pánico, que solamente exacerbarán la escasez.

“Es vital que los automovilistas no abrumen el sistema llenando sus tanques”, dijo De Haan en análisis.

Pero muchos automovilistas no estaban escuchando.

El propietario de Masonboro Country Store en Wilmington, Musa Agil, dijo que las líneas comenzaron a formarse poco después de las 6:00 horas y no habían disminuido en todo el día, bloqueando el flujo de tráfico en Masonboro Loop Road de dos carriles. Pasó el día “manejando el tráfico y tratando de mantener la paz” mientras algunos automovilistas cortaban líneas y otros llenaban una docena de tanques y jarras.

A las 15:00 horas Agil tenía sus últimos 200 galones y le dijo al estacionamiento abarrotado que pronto tendría que cerrar. “Algunas personas son egoístas, toman más gasolina de la que necesitan”, dijo. “Pero la mayoría de la gente está asustada”.

Granholm dijo que “no hay motivo para acaparar gasolina” porque el oleoducto volverá a estar “sustancialmente” en funcionamiento el fin de semana. Pero los medios de comunicación locales desde Florida hasta Carolina del Norte informaron de largas filas y bombas secas.

El promedio nacional de un galón de gasolina se situó en 2,98 dólares el martes, según AAA. Eso es un salto de 8 centavos en la semana y un centavo por debajo de los precios no vistos desde noviembre de 2014.

Granholm tenía una advertencia para los operadores de las estaciones de servicio: “No toleraremos el aumento de precios”, dijo. También instó a los consumidores a informar a la oficina del fiscal general de su estado si sospechan que está ocurriendo.

Algunos funcionarios republicanos dispararon contra la administración de Biden por el cierre. La representante Madison Cawthorn, republicana por Carolina del Norte, ignorando cuatro años de amistad entre algunos en el Partido Republicano hacia Moscú, dijo a Fox News: “La administración Biden finalmente debe dar un paso adelante y reconocer que su postura débil sobre Rusia tiene consecuencias en el mundo real”.

En una gasolinera justo al final de la carretera de Agil’s, los conductores echaron la culpa de la debacle por todos lados: en la administración de Biden; en la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, y el Green New Deal; en las estaciones de servicio y las compañías petroleras, supuestamente acaparamiento y gubia; ya los rusos y sus piratas informáticos. Finalmente, un hombre en una camioneta negra señaló con el dedo a algún lugar más cercano a su casa.

“Esto es culpa nuestra”, dijo Devin Singer de Wilmington. “Todo esto. La culpa del pueblo. Lo mismo con toda la escasez de papel higiénico. Todo el mundo quiere algo y nadie lo tiene, así que todos nos asustamos y nadie puede conseguirlo. Es histeria colectiva”.

Mayorkas dijo que la administración de Biden está preparada, si es necesario, para renunciar a la Ley Jones, que normalmente prohíbe a los barcos con bandera extranjera transportar cargamentos entre puertos estadounidenses. La Administración Federal de Ferrocarriles está analizando la posibilidad de enviar gasolina o combustible para aviones por tren, dijo Granholm.

“Estas no son soluciones fáciles”, advirtió. “La tubería es la mejor manera de hacerlo”.

Colonial Pipeline transporta combustible desde las refinerías de la Costa del Golfo hasta los clientes de la Costa Este. La compañía dice que el oleoducto proporciona combustible a 50 millones de estadounidenses y varios aeropuertos importantes.

“Este cierre tendrá implicaciones tanto en el suministro como en los precios de la gasolina, pero el impacto variará regionalmente. Las áreas que incluyen Mississippi, Tennessee y la costa este desde Georgia hasta Delaware tienen más probabilidades de experimentar una disponibilidad limitada de combustible y aumentos de precios, a partir de esta semana”, expresó Jeanette McGee, portavoz de AAA, en un comunicado. “Estos estados pueden ver un aumento de los precios de tres a siete centavos esta semana”.

El FBI emitió un comunicado confirmando que DarkSide, un grupo de ransomware criminal con sede en Europa del Este, estaba detrás del ciberataque.

Los ataques cibernéticos se han convertido en un flagelo global que ha afectado a bancos, hospitales, universidades y municipios en los últimos años. Casi 2.400 organizaciones en los Estados Unidos fueron víctimas solo el año pasado, informó una empresa de seguridad. Pero los atacantes apuntan cada vez más a los sectores industriales porque estas empresas están más dispuestas a pagar para recuperar el control de sus sistemas, dicen los expertos.

Aproximadamente el 43% de las organizaciones de infraestructura víctimas de tales ataques se someten a demandas de rescate, más que cualquier otra industria, según el informe “State of Ransomware” de Sophos 2021. El informe dijo que el 64% de las organizaciones de infraestructura encuestadas vieron un aumento en los ataques cibernéticos en 2020 y que el 57% de los gerentes de TI sintieron que tales ataques se habían vuelto demasiado sofisticados para que pudieran defenderse de manera efectiva por sí mismos.

“La desafortunada verdad es que la infraestructura actual es tan vulnerable que casi cualquiera que quiera entrar puede hacerlo”, dijo Dan Schiappa, director de producto de Sophos, en comentarios enviados por correo electrónico a The Post. Llamó a la infraestructura un objetivo fácil y lucrativo. “Están acertando donde más les duele, cubriendo las apuestas de un gran pago”.

“En el ciberespacio”, dijo Mayorkas, “uno es tan fuerte como el eslabón más débil”.

Los analistas se han centrado en las vulnerabilidades de la infraestructura envejecida de Estados Unidos; el sistema Colonial Pipeline se instaló en la década de 1970. Pero algunos advierten que las nuevas tecnologías también corren el riesgo de sufrir un ciberataque.

La infraestructura de la red eléctrica es un objetivo probable, dijo Pavel Molchanov, analista de energía de Raymond James. Las principales ventajas de la red inteligente, la digitalización y la descentralización, también ofrecen más vías para que los ciberdelincuentes los tomen como objetivos, declaró.

Elias Bou-Harb, profesor asociado de la Universidad de Texas en San Antonio, ha estudiado las estaciones de carga de vehículos eléctricos y, en un artículo inédito, escribe: “El ecosistema de carga de vehículos eléctricos, uno de los ecosistemas más proliferantes del mundo, sufre vulnerabilidades críticas dentro de sus entidades más fundamentales”. En la prisa por instalar estaciones de carga en todo el país, escribió, los proveedores han prestado muy poca atención a mantenerlas a salvo de los piratas informáticos.

