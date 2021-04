Una filmación reveló que Anthony Álvarez tenía un arma cuando recibió un disparo fatal de la Policía de Chicago

El video que difundió la policía de Chicago sobre la muerte de Anthony Álvarez

Un joven de 22 años de Chicago que huía de la policía estaba de espaldas y parecía soltar un arma cuando un agente le disparó mortalmente el pasado 31 de marzo, según muestra un video publicado este miércoles.

La junta independiente de revisión de la Policía de Chicago hizo público el video de la muerte de Anthony Álvarez -y otros materiales de la investigación- un día después de permitir que su familia lo viera.

Antes de la publicación, la alcaldesa Lori Lightfoot hizo un llamamiento a la calma, repitiendo lo ocurrido hace dos semanas, cuando hizo lo mismo antes de la publicación de las imágenes que mostraban cómo la policía había matado a Adam Toledo, de 13 años.

En uno de los videos publicados en el sitio web de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA, por sus siglas en inglés), la cámara corporal de un agente le muestra persiguiendo a Álvarez. Cuando Álvarez llega al césped de una casa, se oye al agente gritar: “¡Suelta el arma! Suelta el arma!” antes de abrir fuego. Álvarez parece soltar el arma después de cinco disparos y cae al suelo.

Cuando Álvarez está en el suelo, pregunta: “¿Por qué me disparas?”, a lo que el agente responde: “Tenías un arma”. El agente señala más tarde el arma cuando otros agentes llegan al lugar.

En esta imagen tomada de la cámara corporal de un policía de Chicago, Anthony Álvarez, a la derecha, huye durante una persecución a pie (Oficina Civil de Responsabilidad Policial vía AP)

En ese video queda claro que Álvarez estaba de espaldas al agente cuando le disparó. Se oye a un agente decir que hay un arma cerca de Álvarez.

La familia de Álvarez recibió el video el martes. Todd Pugh, un abogado de la familia, dijo que vio el video: “Y vi a un oficial de policía de Chicago disparar a su hijo mientras huía de ellos”.

Lightfoot no dijo lo que muestra el video y la policía no dio a conocer el nombre u otros detalles sobre el oficial que disparó a Álvarez, incluyendo la raza del oficial. Pero un informe policial que la COPA publicó junto con el video lo identificó como Evan Solano, de 29 años, un veterano de seis años en el cuerpo.

En esta imagen tomada del vídeo de la madrugada del miércoles 31 de marzo de 2021, Anthony Álvarez yace en el suelo tras la persecución policial en Chicago (Oficina Civil de Responsabilidad Policial vía AP)

Mientras que el oficial que disparó a Toledo fue puesto en licencia administrativa pagada, como sucede rutinariamente después de los disparos de la policía, COPA hizo un punto de recomendar que Solano “sea relevado de sus poderes policiales durante la pendencia de esta investigación”. El portavoz de la COPA, Ephraim Eaddy, no quiso explicar las razones por las que la oficina recomendó que Solano fuera ya despojado de sus poderes policiales, pero sí admitió que la junta rara vez hace una recomendación de este tipo tan pronto en una investigación.

Las autoridades no dijeron por qué la policía perseguía a Álvarez, pero durante una conferencia de prensa antes de que se publicara el video el miércoles, Lightfoot se refirió a una infracción de tránsito.

“No podemos vivir en un mundo en el que una infracción de tráfico menor resulte en que alguien sea asesinado”, dijo la alcaldesa Lori Lightfoot el miércoles por la mañana en un evento no relacionado. “Eso no es aceptable para mí y no debería serlo para nadie”.

El jefe del sindicato de la policía, John Catanzara, dijo en una declaración antes de que se publicara el video que la persecución se derivó de un incidente ocurrido el día anterior en el que Álvarez huyó de la policía en un vehículo. El agente que disparó a Álvarez lo localizó al día siguiente y lo persiguió a pie.

La policía afirma que Álvarez, de 22 años, blandió un arma cuando era perseguido (Oficina Civil de Responsabilidad Policial vía AP)

Catanzara también predijo que habría una protesta y un “giro” sobre el tiroteo porque Álvarez, al que no identificó por su nombre, recibió un disparo en la espalda.

“No hay nada malo en este tiroteo sólo porque la bala impactó en el agresor por la espalda”, dijo Catanzara en una declaración grabada en video. “Es importante que el público vea esto con una mente abierta”, dijo.

Dijo que el oficial vio claramente a Álvarez sosteniendo el arma y que cuando le dispararon, Álvarez estaba girando en dirección al oficial. “El oficial teme que (él) se gire y dispare porque ese es el movimiento que estaba haciendo”, dijo Catanzara.

A principios de este mes, la COPA hizo públicas las imágenes del tiroteo contra Toledo. En ellas se ve cómo un agente blanco dispara al adolescente latino cuando éste se gira hacia el agente levantando las manos vacías, menos de un segundo después de que el adolescente tirara o dejara caer una pistola.

Al igual que la declaración de Lightfoot antes de la publicación de las imágenes del tiroteo de Toledo, su declaración en el caso de Álvarez se hizo conjuntamente con los abogados de la familia y tenía esencialmente el mismo mensaje.

Foto de archivo: La alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot (REUTERS/Kamil Krzaczynski)

“Las partes son muy conscientes de la gama de emociones que acompañarán a la publicación de estos materiales y emitimos colectivamente esta declaración y pedimos que aquellos que deseen expresarse lo hagan de forma pacífica y con respeto a nuestras comunidades y a los residentes de Chicago”, decía la declaración de Lightfoot del miércoles.

La policía dice que Álvarez blandió una pistola mientras un agente le perseguía a pie. Al igual que hizo tras el tiroteo de Toledo, el departamento publicó una foto en las redes sociales del arma que, según dice, se encontró en el lugar de los hechos.

Tras los dos tiroteos, Lightfoot anunció que el departamento de policía aplicaría una nueva política de persecución a pie para sus agentes. El Departamento de Justicia de EEUU recomendó que el departamento adoptara dicha política hace cuatro años como parte de su crítica más amplia a las prácticas policiales de Chicago.

El superintendente de la policía, David Brown, dijo en una conferencia de prensa después de la publicación del video de Álvarez que, debido a que la investigación de la COPA está en curso, no podía discutir ningún detalle de la interacción de los agentes con Álvarez, incluyendo por qué lo persiguieron.

Foto de archivo: El superintendente del Departamento de Policía de Chicago, David Brown, habla durante una rueda de prensa el 27 de julio de 2020. REUTERS/Shannon Stapleton

“Tengo que permanecer sin opinar sobre los hechos hasta que tenga esa investigación completa”, dijo Brown. “Es realmente importante para la independencia y creo que la transparencia para el público. No querrás que el departamento de policía influya en las pruebas antes de que se completen”.

Brown dijo que espera que una política actualizada sobre las persecuciones a pie pueda ponerse en marcha “en las próximas semanas”. “Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo porque es realmente muy oportuno dadas las circunstancias actuales de... tiroteos como resultado de persecuciones a pie”, dijo.

Por DON BABWIN (Associated Press)

SEGUIR LEYENDO: