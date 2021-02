Qué le dijo Jeff Bezos a los empleados de Amazon en su carta de despedida como CEO de la empresa

Imagen de archivo del fundador y presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, presentando el cohete del módulo de alunizaje de su compañía de exploración espacial Blue Origin durante un evento en Washington, Estados Unidos. 9 de mayo, 2019. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Jeff Bezos anunció este martes que dejará su puesto como director ejecutivo (CEO) de Amazon, la compañía que fundó hace 27 años como un “librería por internet” y convirtió en un gigante del comercio electrónico con más de 1,3 millones de empleados.

Y si bien recién será reemplazado en el tercer trimestre del año -por Andy Jassy, el director de Amazon Web Services- Bezos ya comenzó a transitar el camino hacia el que será su futuro rol: el de presidente ejecutivo del directorio de Amazon.

Parte de esta transición se tradujo en una carta a sus empleados, en la que además de realizar el anuncio propiamente dicho repasó los principales productos creados por la compañía a lo largo de los años y destacó a la “inventiva” como el motor que la ha llevado a estar entre las más grandes del mundo.

“La invención es la fuente de nuestro éxito. Hemos hecho cosas locas juntos, y luego hicimos que fueran normales”, expresa Bezos en un párrafo de su carta. “Si las cosas se hacen de manera correcta, pocos años después de una invención sorprendente, esta se vuelve normal. Las personas bostezan. Y ese bostezo es el mayor cumplido que un inventor puede recibir ”, agregó.

El empresario indicó a su vez que el propósito de su nuevo rol es destinar mayor energía a otros proyectos en los que está involucrado. Entre ellos se cuentan el Bezos Earth Fund, mediante el cual prometió USD 10.000 millones para enfrentar el cambio climático; Blue Origin, una compañía de transporte aeroespacial; y The Washington Post, uno de los medios más influyentes de los Estados Unidos y el mundo.

Bezos tras un cartel de Amazon. Foto: REUTERS/Jason Redmond

“Nunca he tenido más energía que ahora, y esto no tiene nada que ver con jubilarme. Me apasiona fuertemente el impacto que estas organizaciones pueden tener”, explicó Bezos, quien concluyó su misiva exhortando a sus receptores a “continuar inventando” y no “desmotivarse cuando al principio la idea parezca loca”. “Acuérdense de deambular. Dejen que la curiosidad sea su brújula”, cerró.

A continuación, el texto completo:

Compañeros Amazonians

Me emociona anunciar que en el tercer trimestre haré una transición y pasaré a ser el presidente ejecutivo del directorio de Amazon. Andy Jassy se convertirá en el CEO. En mi nuevo rol, pretendo enfocar mis energías y mi atención en nuevos productos e iniciativas en etapas tempranas. Andy es conocido dentro de la compañía y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un excelente líder y tiene toda mi confianza.

Este viaje empezó hace alrededor de 27 años. Amazon solo era una idea y no tenía nombre. La pregunta que más me hacían en ese entonces era, “¿qué es internet?”. Afortunadamente, no he tenido que explicarle eso a nadie en un largo tiempo.

Actualmente damos empleo a 1,3 millones de personas dedicadas y talentosas, proveemos servicios a cientos de millones de clientes y compañías, y somos ampliamente reconocidos como una de las empresas más exitosas del mundo.

¿Cómo sucedió esto? Invención. La invención es la fuente de nuestro éxito. Hemos hecho cosas locas juntos, y luego hicimos que fueran normales. Fuimos pioneros a la hora de establecer las reseñas de clientes, recomendaciones personalizadas con un click, el increíblemente rápido servicio de envíos Prime, el programa para automatizar comercios Just Walk Out, la Promesa Climática, Kindle, Alexa, marketplace, infraestructura y computación en la nube, Career Choice, y mucho más. Si las cosas se hacen de manera correcta, pocos años después de una invención sorprendente, esta se vuelve normal. Las personas bostezan. Y ese bostezo es el mayor cumplido que un inventor puede recibir.

No sé de otra compañía que tenga la cantidad de inventos que tiene Amazon, y creo que actualmente estamos en nuestro mejor momento en cuanto a inventiva. Espero que estén tan orgullosos de nuestra inventiva como yo. Creo que deberían estarlo.

A medida que Amazon se volvió más grande, decidimos usar nuestro tamaño y alcance para ocupar roles de liderazgo en importantes temas sociales. Dos ejemplos de alto impacto: nuestro salario mínimo de USD 15 y la Promesa Climática. En ambos casos, ocupamos roles de liderazgo y luego le pedimos a los otros que nos acompañen. En ambos casos, las cosas están funcionando. Otras compañías están tomando el mismo camino que nosotros. Espero que estén orgullosos de eso también.

Creo que mi trabajo es divertido y tiene impacto. Tengo la posibilidad de trabajar con los compañeros más inteligentes, talentosos e ingeniosos. Durante los buenos tiempos, fueron humildes. Cuando fueron duros, han sido fuertes y brindado su apoyo, y nos hemos hecho reir. Trabajar en este equipo es una alegría.

Pese a que sigo bailando al entrar a mi oficina, estoy ansioso por empezar esta transición. Millones de clientes dependen de nuestros servicios y más de un millón de empleados dependen de nosotros para su sustento. Ser el CEO de Amazon es una gran responsabilidad, y tiene un efecto desgastante. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil prestarle atención a cualquier otra cosa. Como presidente ejecutivo continuaré involucrado en iniciativas importantes, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para enfocarme en el Day 1 Fund, el Bezos Earth Fund, Blue Origin, el Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía que ahora, y esto no tiene nada que ver con jubilarme. Me apasiona fuertemente el impacto que estas organizaciones pueden tener.

Bezos dentro de una cápsula de Blue Origin. Foto: REUTERS/Isaiah J. Downing

Amazon no podría estar en una mejor posición de cara al futuro. Estamos avanzando a toda marcha, tal y como el mundo necesita que lo hagamos. Tenemos cosas que estamos preparando y que continuarán sorprendiendo. Prestamos servicios a individuos y empresas, y hemos sido pioneros en dos industrias enteras y una nueva clase de dispositivos. Somos líderes en diversas áreas, tales como machine learning y logística, y si la idea de un Amazonian requiere otra habilidad institucional, somos lo suficientemente flexibles y pacientes para aprenderla.

Continúen inventando y no se desmotiven cuando al principio la idea parezca loca. Acuérdense de deambular. Dejen que la curiosidad sea su brújula. Sigue siendo el primer día.

Más sobre este tema:

Jeff Bezos anunció que cederá su puesto como CEO de Amazon