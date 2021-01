Bill Gates se convirtió en la persona con más tierras aptas para el cultivo en EEUU: posee casi 100 mil hectáreas

Bill Gates. Fotos: James Gourley/Shutterstock (9635529r)

El magnate estadounidense Bill Gates, la cuarta persona más rica del mundo, poco a poco a ido comprando terrenos de cultivo a lo largo y ancho de Estados Unidos, llegando ser propietario de unas 98.000 hectáreas. Esta cifra convierte al dueño y fundador de Microsoft en el hombre con más tierra para siembra en el país norteamericano, así lo confirmó el sitio Land Report.

Entre los lugares donde últimamente ha comprado, está la Florida y Washington. No obstante, Gates posee tierras en 18 estados. Donde más más metros cuadrado tiene es Louisiana (28207 hectáreas), Arkansas (19395 hectáreas) y Nebraska (8332 hectáreas).

Las tierras están a nombre de Cascade Investment, unas de las firmas de inversión de Gates. La compañía tiene inversiones en la plataforma de automóviles usados Vroom, que en junio de 2020 se apreció más del 100% en el primer día de negociación de la compañía.

En el 2008, la Fundación Bill y Melinda Gates donó 306 millones de dólares a granjeros en África y el sur de Asia para promover proyectos de agricultura sustentable. Además, invirtió en la investigación de tecnologías de “súper cultivo” que sean resistentes al calentamiento global, informó la revista Forbes.

Por esta razón, se cree que el interés del dueño de Microsoft en la compra de tierras para el cultivo puede ser para el desarrollo de tecnologías destinadas a la producción en gran escala de alimentos, un tema clave para el futuro donde el acceso a la comida puede ser limitado por el cambio climático.

El co-fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates (d), participa junto con su mujer Melinda Gates (i), copresidenta junto con él de la Fundación Bill y Melinda Gates, durante una mesa redonda. EFE/LAURENT GILLIERON/Archivo

Por el momento se desconoce el uso que hará el magnate estadounidense de las tierras. Según Forbes, Cottonwood Ag Management, una de las subsidiarias de Cascade Investment, promueve la agricultura sustentable enfocándose en las cosechas, el suelo y los recursos de agua.

Por otra parte, Bill Gates no es la persona que posee más metros cuadrados en Estados Unidos. Ese puesto lo ocupa John Malone, dueño de Liberty Media Chair, quien es dueño de casi 9 millones de hectáreas, contando grandes extensiones de bosque. Le sigue Ted Turnes, fundador de CNN, con unas 8 millones de hectáreas.

En febrero de 2021, el fundador de Microsoft publicará un libro sobre una de las cuestiones que lo obsesionan, el cambio climático: How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need.

Bill Gates se retiró de los directorios de Microsoft y de la compañía Berkshire Hathaway en marzo de 2020 para centrarse en su fundación.

“Tomé la decisión de renunciar a las dos juntas públicas en las que sirvo, Microsoft y Berkshire Hathaway, para dedicar más tiempo a prioridades filantrópicas”, escribió Gates. “El liderazgo en las compañías de Berkshire y Microsoft nunca ha sido más fuerte, por lo que es el momento adecuado para dar este paso”.

Gates no trabaja en Microsoft a tiempo completo desde 2008. Se retiró como presidente de la junta hace seis años, cuando el actual CEO de Microsoft, Satya Nadella, fue nombrado para el cargo.

Junto a su esposa Melinda, Gates es un constante crítico del manejo que del medio ambiente hacen las autoridades de todo el mundo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cambio climático, detectives anti COVID-19 y una misión a Marte: los eventos científicos que marcarán el 2021

Bill Gates dijo que aún hay “una ventana abierta” para luchar contra el coronavirus y dio tres recomendaciones fundamentales

Qué dijeron Jeff Bezos y Bill Gates, los hombres más ricos del mundo, sobre la victoria de Joe Biden

Bill Gates abandonó el directorio de Microsoft para concentrarse en sus actividades filantrópicas