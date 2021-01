“Traidor, esto será así por el resto de tu vida”: seguidores de Trump acosaron al senador republicano Lindsey Graham por oponerse a invalidar la elección

Acoso a Linsdey Graham en el aeropuerto

“Eres un traidor Lindsey Graham, eres un traidor a este país”. Con esas palabras comienza un video que en pocos minutos circuló a lo largo de los Estados Unidos.

El senador republicano, hasta el miércoles uno de los partidarios más firmes del presidente Donald Trump, fue acosado por seguidores del mandatario saliente cuando se disponía a tomar un vuelo en el aeropuerto Reagan de Washington.

Las imágenes muestran como un grupo de seguidores sigue al legislador a lo largo de un pasillo, mientras le recriminan de manera incesante haber retirado su apoyo a la iniciativa para bloquear la certificación de las elecciones presidenciales que buscaba Trump.

“Sabes que fue amañada (la elección), lo sabes. Será así para siempre sin importar a donde vayas, por el resto de tu vida”, le espeta una mujer, cuya identidad no ha sido determinada. Mientras tanto Graham, rodeado por fuerzas de seguridad, continúa caminando sin responder.

El miércoles, una vez que el Senado reanudó la sesión especial luego de los disturbios, Graham votó en contra de la objeción al conteo de votos electorales que presentó un grupo de republicanos.

“Desde mi punto de vista (Trump) ha sido un presidente que dejará una marca. Pero hoy, lo primero que se verá... Todo lo que puedo decir es que no me cuenten. Es suficiente. He tratado de ser útil”, dijo el legislador al ser consultado si apoyaba o no la mosión.

El senador republicano Lindsey Graham. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

“Y lo último. Joe Biden. He viajado por el mundo con Joe. Esperaba que perdiera. Recé para que perdiera. Ganó. Es el presidente legítimo de los Estados Unidos. No puedo convencer a la gente, a ciertos grupos, con mis palabras, pero necesito decir esto: Joe Biden y Kamala Harris fueron elegidos legalmente y se convertirán en presidente y vicepresidente de los Estados Unidos el 20 de enero”, agregó.

Graham también criticó de manera directa las acciones de Trump -quien por la mañana del miércoles había arengado a sus seguidores, diciéndoles que “peleen endemoniadamente”- y aseguró que “fueron el problema”. “El presidente debe entender que sus acciones fueron el problema, no la solución”.

Y si bien se mostró en contra de invocar la Vigesimoquinta Enmienda para removerlo de su cargo, expresó: “Si algo más sucede, entonces todas las opciones deberían estar en la mesa”.

Graham no es el primer aliado de Trump en caer en desgracia con sus seguidores. Durante la irrupción en el Capitolio, distintos videos mostraron como algunos comenzaron a buscar al vicepresidente Mike Pence, a quien el mandatario criticó en reiteradas ocasiones por no bloquear unilateralmente el recuento de votos (algo que no tiene el poder de hacer).

También han tomado estado público imágenes donde recibe un acoso similar el senador republicano Mitt Romney, quien en el último período del mandato de Trump se ha mostrado extremadamente crítico con el, al punto de ser el único legislador oficialista en votar a favor de su juicio político.

