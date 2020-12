EEUU planea cerrar sus dos últimos consulados en Rusia

Trump y Putin en Helsinki, el 16 de julio de 2018 (Reuters)

El Gobierno estadounidense ha informado al Congreso de que planea cerrar los dos últimos consulados que el país tiene en Rusia, lo que dejaría a la Embajada en Moscú como única representación diplomática del país.

Concretamente, el Ejecutivo de Donald Trump envió una notificación el 10 de diciembre al poder legislativo en el que aseguraba que consideraba cerrar el consulado en Vladivostok, en la frontera asiática de Rusia, y suspender las operaciones de Ekaterinburgo, en el centro, según documentación a la que ha accedido la cadena de noticias estadounidense CNN.

Esta revelación se produce en un contexto marcado por el ciberataque, considerado por algunos expertos como el mayor de la historia, que han sufrido varias agencias del Gobierno y algunas de las mayores empresas estadounidenses y que se cree que está ligado a Rusia.

“Podemos decir bastante claramente que han sido los rusos quienes se han involucrado en esta acción”, ha asegurado el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una entrevista radiofónica. Pompeo no ha dudado a señalar a Rusia como un “enemigo”, ya que se trata de un país que quiere “socavar” la forma de vida y los valores democráticos de los estadounidenses.

El Departamento de Estado ha asegurado no obstante que el cierre de los consulados no se realiza por más razones que las puramente organizativas, ya que Rusia ha limitado los visados para diplomáticos estadounidenses en el país. Asimismo, no esperan que el país dirigido por Vladimir Putin lleve a cabo acciones similares en respuesta.

De los 43 diplomáticos que trabajaban en estos consulados, diez irán a Moscú y el resto será despedido.

Se desconoce si el proceso se completará el próximo mes o si finalizará durante la presidencia de Biden. El presidente electo, que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, cargó este jueves contra Rusia y aseguró que llevaría a cabo una estrategia de “imposición de costes” hacia el país, ya que “una buena defensa no es suficiente”.

Ciberataques

Microsoft afirmó el jueves que había notificado a más de 40 clientes afectados por estos programas malignos, que según los expertos en seguridad permitieron a los atacantes un acceso sin restricciones a sus redes.

“Hubo un esfuerzo significativo para usar un programa de terceros para incrustar esencialmente código dentro de los sistemas del gobierno de Estados Unidos”, dijo Pompeo al programa televisivo The Mark Levin Show.

Varias agencias del Gobierno norteamericano y algunas de las mayores empresas estadounidenses fueron hackeadas en los últimos meses y las autoridades apuntan a Rusia

“Creo que ahora podemos decir que es bastante claro que fueron los rusos los que participaron en esta actividad”.

Alrededor del 80% de los afectados están localizados en Estados Unidos, afirmó el presidente de Microsoft, Brad Smith, en una publicación de blog, en la que identificó también víctimas en México, España, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Israel y Emiratos Árabes Unidos.

“Es seguro que la cantidad y localización de las víctimas continuará creciendo”, reconoció Smith, uniéndose a las alertas expresadas ya por los funcionarios estadounidenses sobre la seriedad del ataque.

“Esto no es ‘espionaje como de costumbre’, incluso en la era digital”, valoró el presidente de Microsoft. “En cambio, evidencia un acto de imprudencia que creó una seria vulnerabilidad tecnológica para Estados Unidos y el mundo”.

John Dickson, de la firma de seguridad Denim Group, dijo que varias compañías del sector privado que podrían ser vulnerables luchan ahora para reforzar su seguridad, hasta el punto de considerar incluso reconstruir sus servidores y otros equipos.

“Todo el mundo está realizando ahora evaluación de daños porque esto es enorme”, aseguró Dickson. “Es un duro golpe para la confianza tanto en el gobierno como en la infraestructura crítica”.

La amenaza procede de un ataque de largo recorrido que, según se cree, inyectó programas nocivos en las redes de computadores que usaban un software para la gestión de empresas creado por la compañía de tecnología basada en Texas SolarWinds, y tendría el sello de un ataque nacional.

James Lewis, vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que el ciberataque podría acabar siendo el peor sufrido en Estados Unidos, por encima del que afectó a los registros de personal del gobierno en 2014, y que se sospechó entonces como una infiltración china.

“La escala es abrumadora. No sabemos lo que se han llevado, esa es una de las tareas para los forenses”, destacó Lewis.

“Tampoco sabemos lo que se han dejado. La práctica normal es dejar algo atrás para poder volver a entrar en un futuro”.

“Grave riesgo”

La Agencia de Seguridad Nacional pidió una mayor vigilancia para prevenir el acceso no autorizado a los sistemas clave militares y civiles.

Para los analistas, estos ciberataques suponen amenazas a la seguridad nacional debido a la infiltración en importantes sistemas de gobierno, lo que puede generar riesgos también para el control de sistemas de infraestructuras clave como las redes de energía eléctrica.

La Agencia Estadounidense de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) afirmó que las agencias gubernamentales, entidades de infraestructuras críticas y del sector privado fueron objetivo de lo que calificaron como un “avanzado y persistente actor amenazante”.

CISA no identificó quién está detrás de estos ataques con malware, pero las empresas de seguridad privadas sí señalaron a hackers ligados al gobierno ruso.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, sugirió también una implicación de Moscú el lunes, cuando dijo que el gobierno ruso había realizado repetidos intentos por violar las redes del gobierno estadounidense.

El secretario de Estado, Mike Pompeo

El presidente electo, Joe Biden, expresó de su lado una “gran preocupación” por la infiltración informática, mientras el senador republicano Mitt Romney culpó a Rusia y criticó lo que calificó de “silencio inexcusable” de la Casa Blanca.

El ciberataque fue, según Romney, como si “bombarderos rusos hubieran estado volando repetidamente sin ser detectados sobre todo nuestro país”.

El senador Marco Rubio, también republicano, dijo a Fox News: “Es enorme (...) Está todavía en curso... Es un grave riesgo para el gobierno federal, de los estados, locales, para la infraestructura crítica, para el sector privado”.

CISA dijo que las intrusiones informáticas arrancaron, al menos, desde marzo de este año, y su responsable “demostró paciencia, seguridad operacional y habilidad comercial compleja”.

“Esta amenaza supone un grave riesgo”, advirtió CISA el jueves, añadiendo que prevé que “eliminar este actor amenazante de ambientes comprometidos será altamente complejo y desafiante para las organizaciones”.

Los hackers instalaron supuestamente su malware en los programas usados por el Departamento del Tesoro y el de Comercio, lo que les permitió ver el tráfico interno de correo electrónico.

Según informes de prensa, el Departamento de Energía, que maneja el arsenal nuclear del gobierno, también fue violado.

SolarWinds admitió que unos 18.000 clientes, incluyendo agencias gubernamentales y grandes empresas, descargaron actualizaciones de software comprometidas, permitiendo a los hackers espiar sus correos.

Tras detectarse el ciberataque, CISA ordenó a las agencias federales apagar el software violado.

Con información de Europa Press y AFP

