Quiénes fueron los otros presidentes de Estados Unidos que no lograron ser reelegidos

Los presidentes estadounidenses Gerald Ford, George Bush, Herbert Hoover y Jimmy Carter

La derrota electoral del mandatario republicano Donald Trump tras cuatro años en la Casa Blanca se suma a una corta pero relevante lista de presidentes estadounidenses que no consiguieron la reelección que buscaban. Crisis económicas, alianzas rotas y promesas sin cumplir fueron algunos de los factores que le jugaron en contra a estos candidatos a la hora de ser apoyados o rechazados por los votantes.

John Adams

El federalista John Adams gobernó EEUU entre 1797 y 1801

Fue el primer vicepresidente de los Estados Unidos y el segundo presidente de la historia de la nación, desde 1797 hasta que fue derrotado en las elecciones de 1800 por Thomas Jefferson. Federalista, en su gobierno firmó las polémicas Leyes de Extranjería y Sedición, que le permitieron deportar a los residentes nacidos en el extranjero y castigar a los críticos de su gestión. Estas normativas fueron determinantes cuando los electores registrados definieron con sus votos que no podía seguir en la Presidencia. El abogado aceptó los resultados de la votación pero renunció al cargo y no asistió a la toma de posesión de Jefferson.

John Quincy Adams

John Quincy Adams estuvo a cargo de la Casa Blanca de 1825 a 1829

Hijo del presidente John Adams, llegó a la Casa Blanca en 1825 pese a que en las elecciones de 1824 su rival, Andrew Jackson, recibió más votos electorales. El resultado de los comicios marcó que ningún candidato había ganado la mayoría necesaria y entonces se dejó que la Cámara de Representantes decidiera; los parlamentarios eligieron al republicano John Quincy Adams. Durante su mandato impulsó un programa de modernización de la educación, pero este fue bloqueado por los partidarios de Jackson en el Congreso. En 1828 intentó ser reelegido pero cayó ante el candidato demócrata que había vencido cuatro años antes.

Martin Van Buren

Martin Van Buren fue presidente de EEUU entre 1837 y 1841

Fue el 8° presidente de EEUU y el primero en llegar al cargo siendo ciudadano estadounidense desde su nacimiento. Abogado demócrata, fue ministro de Asuntos Exteriores de la nación y luego, en el segundo mandato presidencial de Andrew Jackson, fue vicepresidente antes de ser elegido como jefe de Estado en los comicios de 1836. Su gobierno sufrió por una complicada crisis financiera y su popularidad se hundió debido a una costosa guerra que dirigió contra los indios semínolas en Florida. En 1840 quiso buscar la reelección y fue aplastado por William Henry Harrison: obtuvo sólo 60 votos electorales frente a los 234 que consiguió su oponente.

Grover Cleveland

Grover Cleveland asumió como presidente de EEUU en 1885 y gobernó hasta 1889

Es el único presidente de EEUU que tuvo dos mandatos no consecutivos y el primer mandatario demócrata tras la Guerra de Secesión. Llegó a la Casa Blanca en 1885 y en las elecciones de 1888 ganó en la votación total por más de 100.000 sufragios pero perdió contra el republicano Benjamin Harrison por el colegio electoral. De todas maneras, volvió a postularse para la Presidencia en 1892 y en su segundo gobierno se enfrentó a una fuerte crisis económica conocida como “el pánico de 1893”. Al dejar la Presidencia, se retiró a Princeton y trabajó en la prestigiosa universidad de esa ciudad en Nueva Jersey.

Benjamin Harrison

Benjamin Harrison es el único presidente de EEUU que fue precedido y sucedido por la misma persona; Grover Cleveland

Derrotó a Grover Cleveland en las elecciones de 1888 y gobernó en Estados Unidos hasta 1893, cuando volvió a enfrentarse a Cleveland en las urnas y fue derrotado. Su único mandato estuvo marcado por su apoyo a los aranceles que elevó los costos para los consumidores y provocó su derrumbe en la opinión de los votantes. Al salir de la Presidencia, se dedicó a trabajar como abogado y profesor de la Universidad de Stanford.

William Taft

William Taft en su escritorio en la Casa Blanca en 1910 (Foto: Everett/Shutterstock)

Abogado egresado de la Universidad de Yale, fue el 27º presidente de los Estados Unidos, entre 1909 y 1913, y luego presidente de la Corte Suprema de EEUU, desde 1921 hasta su muerte en 1930. Llegó a la Casa Blanca con el apoyo de Theodore Roosevelt, su predecesor en el cargo y uno de los mandatarios más populares del siglo XX. Sin embargo, durante su gobierno se deterioró su relación con Roosevelt y en las elecciones de 1912 su ex aliado se presentó como candidato de un tercer partido, dividiendo los votos y generando que fuera derrotado por el presidente demócrata Woodrow Wilson.

Herbert Hoover

Herbert Hoover, otro empresario millonario que saltó a la política y llegó a la Presidencia de EEUU

Un exitoso ingeniero de minas en China que tuvo una importante carrera diplomática con los países más afectados por la Primera Guerra Mundial, primero, ayudando a repatriar a miles de turistas estadounidenses varados en Europa durante el conflicto bélico y, luego, coordinando el envío de alimentos al Viejo Continente como presidente de la Administración Americana de Ayuda. En 1928 se convirtió en el candidato republicano a la Presidencia de EEUU y su mandato, entre 1929 y 1933, estuvo marcado por la caída de Wall Street y la Gran Depresión. Culpado por estos acontecimientos y por su fracaso en detener las pérdidas económicas y financieras, fue derrotado en las elecciones de 1932 por Franklin Roosevelt, el único presidente de los EEUU que fue elegido para más de dos mandatos.

Gerald Ford

El presidente Gerald Ford el 16 de septiembre de 1974. (Foto: Everett/Shutterstock)

Llegó a la Casa Blanca como el único mandatario que no fue elegido en las urnas como presidente ni como vicepresidente. En 1973 se convirtió en Vicepresidente del gobierno de Richard Nixon bajo la 25° Enmienda cuando el abogado en ese cargo, Spiro Agnew, renunció para ser procesado por cargos de corrupción. En 1974 fue nombrado presidente de los Estados Unidos tras la dimisión de Nixon por el Escándalo Watergate. Una medida de su gobierno que lo hizo muy impopular fue perdonar a Nixon de todos los crímenes cometidos durante su mandato. Eso, sumado a la fuerte estanflación que golpeó al país en su gestión, hizo que en las elecciones de 1976 fuera derrotado por el demócrata Jimmy Carter.

Jimmy Carter

El presidente Jimmy Carter anuncia el 7 de abril de 1980 nuevas sanciones contra Irán como represalia por tomar rehenes de los Estados Unidos (Foto: Glasshouse Images/Shutterstock)

El 39º presidente de EEUU se mantuvo en el poder entre 1977 y 1981 con una nación que siguió sufriendo la recesión económica, la creciente inflación y un fuerte desempleo. Logró un acuerdo de paz entre Israel y Egipto en 1978 y negoció un pacto para limitar el uso de armas nucleares con la Unión Soviética, pero el fracaso en el rescate de los rehenes estadounidenses en Irán cerca del final de su mandato hizo que cayera en las urnas en 1980 frente al candidato republicano Ronald Reagan. En 2002 recibió el Premio Nobel de la Paz por su empeño en resolver conflictos internacionales de modo pacífico.

George H. W. Bush

El ex mandatario George H. W. Bush, padre de George W. Bush, quien fue presidente entre 2001 y 2009

Gobernó en la Casa Blanca entre 1989 y 1993 como el 41º presidente de los Estados Unidos. Con una reconocida carrera militar al servicio del Ejército de EEUU durante la Segunda Guerra Mundial, un exitoso trayecto en la industria del petróleo y un período de cuatro años como director de la CIA, consiguió la nominación presidencial del Partido Republicano en 1988 y venció al demócrata Michael Dukakis en las urnas con una campaña enfocada en que no aumentaría los impuestos. Durante su mandato, envió tropas a Panamá y supervisó la primera Guerra del Golfo dirigida por los Estados Unidos, que puso fin a la ocupación iraquí de Kuwait. Su popularidad cayó debido a la crisis económica y por no cumplir su promesa de no subir los impuestos y en 1992 perdió su intento de reelección frente al demócrata Bill Clinton.

