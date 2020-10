Estados Unidos reportó más de 88.000 nuevos casos de COVID-19, récord desde el inicio de la pandemia

Un votante y su hijo, ambos con una máscara protectora debido a la pandemia del COVID-19, dejan una boleta de ausencia en el Barclay Center, que se utiliza como centro de votación, en el primer día de la votación anticipada en Manhattan, EEUU, el 24 de octubre de 2020. REUTERS/Jeenah Moon

Estados Unidos reportó 88.452 nuevos casos positivos de coronavirus este jueves, estableciendo un nuevo récord diario de infectados en el país, según datos del Covid Tracking Project. Además, se confirmaron 1.049 muertes adicionales debido al virus, por lo que la cifra ya se acerca a los 230.000.

Actualmente hay más de 46.000 personas hospitalizadas, lo que sugiere que la nación ya está inmersa en una tercera ola de contagios, que expertos anticiparon puede ser peor a las dos anteriores, ya que se aproximan los meses de invierno. De hecho esta es la cuarta vez en la semana que se reporta un récord de casos positivos.

Nueva York y los estados del noreste de Estados Unidos, que durante mucho tiempo mantuvieron bajo control el coronavirus tras haber sido duramente afectados por la pandemia en la primavera, son ahora escenario de un fuerte aumento de los contagios, lo que genera temores de un regreso de las restricciones impuestas hace aproximadamente seis meses.

La zona está aún lejos de padecer un brote descontrolado, como se está produciendo en ciertos estados del Medio Oeste o en Europa, pero las cifras están claramente en ascenso y los gobernantes están cada vez más preocupados. Según reportó The New York Times, la tendencia continúa y a velocidades vertiginosas: además de los territorios mencionados, 20 estados reportaron cifras récord de contagios en los últimos días. Entre ellos se cuentan Illinois, Tennessee, New Mexico, Nebraska y Utah.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dio a conocer cifras el jueves que muestran una duplicación de la tasa de contagios en la metrópolis más grande de Estados Unidos. La ciudad ha registrado un número récord de muertes por el virus: más de 23.000 desde marzo (por encima de 33.000 en el conjunto del estado de Nueva York). Tras un largo periodo en el que la tasa de contagios se estabilizó en torno al 1%, el alcalde consideró este jueves “muy preocupante” el 2,7% registrado el día anterior, con una media cercana al 2% durante la semana pasada.

En la imagen un registro del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien subrayó que "la gente no debería viajar durante las vacaciones a menos que sea absolutamente necesario", pues las posibilidades de infectarse de covid-19 en otras zonas es alta. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva Jersey, el segundo estado más afectado de la región en la primavera boreal, presenta actualmente más de 1.000 casos nuevos cada día, y la tasa de positividad ha alcanzado el 6,5%, tuiteó el jueves el gobernador Phil Murphy. Al menos dos ciudades de ese estado, entre ellas Newark, muy cercana a Nueva York, han restablecido restricciones, como el toque de queda para la gente que realiza actividades no esenciales.

Los casos también están creciendo en Pensilvania, Connecticut y Massachusetts. Este aumento representa un nuevo dolor de cabeza para las autoridades que, ante el avance de la pandemia en el sur, el medio oeste y el oeste del país, han impuesto cuarentenas a los visitantes de estados que presentan tasas de positividad superiores al 10%, como Nueva York, por ejemplo. La medida es difícilmente aplicable a los estados cercanos, cuyos habitantes circulan entre unos y otros por razones laborales o comerciales.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunció recientemente a sumar a Nueva Jersey y Connecticut a su lista de más de 40 estados sometidos a cuarentena, llamando únicamente a evitar los desplazamientos no esenciales a esos estados.

Además, las autoridades de Wisconsin debieron abrir un hospital de campaña ante la saturación de su capacidad sanitaria; y Dakota del Norte, que había reportado una cantidad relativamente baja de casos, abandonó sus esfuerzos de rastreo ante su incremento exponencial.

El miércoles, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que si bien espera que se apruebe una vacuna contra el COVID-10 “en los próximos meses”, no cree que el país vuelva a tener “algo parecido a la normalidad hasta finales de 2021 o iniciado el 2022”.

Fauci también se mostró preocupado por el avance de la pandemia en el país. Dijo que la situación está “empeorando cada vez más”. En términos nominales, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia a nivel global.

Con información de AFP

Seguir leyendo:

Joe Biden aseguró que “si Florida se tiñe de azul” tendrá asegurada la victoria en las elecciones

Advierten que la segunda ola de COVID-19 será peor que la primera