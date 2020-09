Los seis consejos para los negocios y la vida de Warren Buffett, el mítico inversor que acaba de cumplir 90 años

El director de Berkshire Hathaway, Warren Buffett (REUTERS/Scott Morgan)

Warren Buffett, el “oráculo de Omaha”, cumplió el domingo 90 años y su influencia como uno de los inversores más exitosos de Estados Unidos sigue plenamente vigente.

Buffett sigue dirigiendo el holding Berkshire Hathaway y no se da un descanso ni siquiera al acercarse a los 100 años y consolidar una fortuna personal valuada en unos 78.900 millones de dólares.

En ocasión de su cumpleaños, el portal espacializado CNBC recopiló los seis principales consejos realizados por el empresario estadounidense a la hora de invertir y, también, de vivir la vida.

Pensar en el largo plazo

“Nadie compra una granja pensando si va a llover el año que viene, se compra porque es una buena inversión para los próximos 10 o 20 años”, dijo Buffett a CNBC en una entrevista en 2018.

El multimillonario ha señalado en numerosas ocasiones que lo importante a la hora e invertir en una empresa es creer que va a perdurar en el tiempo.

“Si no están dispuestos a ser dueños de una acción durante 10 años, ni piensen en tenerla por apenas 10 minutos”, aconsejó.

Mantenerse firme

Aún cuando el mercado se esté derrumbando, hay que intentar no entrar en pánico y mantener la posición más allá del último ciclo de la economía, sostiene Buffett.

“Aunque los mercados son generalmente racionales, ocasionalmente hacen cosas locas”, consideró en una carta de 2018 a sus accionistas. “Los inversores necesitan la habilidad de quitarse de encima los miedos que afectan a las masas y concentrarse en algunos fundamentos muy sencillos”, agregó.

Contrario a lo que parece normal, Buffett recomienda invertir a largo plazo, confiar en la solidez de la inversión y no estar tan pendiente de los mercados.

Casarse con la persona correcta

La decisión más importante que Buffett tomó en su vida, como suele repetir, fue la de casarse. Primero lo hizo con Susan y, tras su fallecimiento en 2004, entro en segundas nupcias con Astrid Menks, una de sus mejores amigas.

“Cásate con la persona correcta. Hablo en serio. Hará una mayor diferencia en tu vida. Cambiará tus aspiraciones, todo tipo de cosas”, expresó en una reunión de Berkshire Hathaway de 2009.

Comprar fondos indexados

Aunque no hay garantías a la hora de invertir, Buffett ha sido enfático en su recomendación de utilizar fondos indexados para obtener ganancias a nivel de mercado y asegurarse contra el riesgo.

“Compren consistentemente fondos indexados baratos en el S&P500, es la inversión que más sentido tiene casi siempre”, aseguró.

“El truco no es elegir la empresa correcta, el truco es comprar acciones en todas las grandes empresas del S&P500″, agregó.

Invertir en uno mismo

“Te toca una sola mente y un sólo cuerpo en este mundo, y no puedes empezar a ocuparte de estos a los 50. Para ese entonces se oxidará si no los has cuidado″, ha dicho Buffett.

El multimillonario ha sido siempre, además, un promotor de la educación y la formación, “la mejor inversión posible”.

Recuerda que el dinero no es todo

A pesar de que Buffett cuenta con una de las fortunas personales más grandes del mundo, el inversor no considera que el dinero sea la medida principal de las cosas.

“Recibir amor incondicional es la ganancia más grande que puedes obtener”, señaló. “Si tratas de regalarlo, recibirás el doble. Si te aferras, lo perderás, es extraordinario”, concluyó.

