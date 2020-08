Políticos LGBTQ harán historia en la segunda noche de la convención demócrata

“Habrá más delegados LGBTQ en esta convención que en cualquier otra anterior, incluida una cantidad histórica de delegados transgénero”, celebró Human Rights Campaign. (REUTERS/Brian Snyder)

Este martes a la noche se escuchará el discurso principal de la Convención del Partido Demócrata (DNC). Es difícil exagerar su importancia en la interna política: lo pronunció en 2004 el entonces senador Barack Obama, y cuatro años más tarde fue elegido presidente de los Estados Unidos. Por primera vez será una composición de 17 oradores. Entre ellos tres estrellas en ascenso lo harán juntas, y las tres tienen en común que pertenecen a la comunidad LGBTQ: el congresista de Pensilvania Malcolm Kenyatta, el congresista de Georgia Sam Park y el alcalde de Long Beach, California, Robert García, quien además es un inmigrante del Perú.

Según destacó LGBTQ Nation, otros oradores en la DNC —que se espera que proclame la candidatura a las elecciones de Joe Biden— serán el alcalde de South Bend, Indiana, y ex precandidato presidencial, Pete Buttigieg, quien será el primer gay en llevar delegados a la convención; la senadora por Wisconsin Tammy Baldwin, quien en 1998 se convirtió en la primera política lesbiana elegida al Congreso, y la representante estatal de Virginia Danica Roem, quien es la primera oficial transgénero que participa en una convención.

Robert García, alcalde de Long Beach, será uno de los oradores estelares. (Long Beach Office of the Mayor)

“La plataforma demócrata de 2020 también se alza como la más pro-igualdad de la historia: las personas LGBTQ se hallan integradas en casi todos los aspectos de las políticas que se discuten en ella”, agregó Human Rights Campaign (HRC), la más antigua organización LGBTQ de los Estados Unidos, cuyo ex director, Joe Solmonese, es organizador de la DNC. “Habrá más delegados LGBTQ en esta convención que en cualquier otra anterior, incluida una cantidad histórica de delegados transgénero”.

El actual director de HRC, Alphonso David, celebró: “La DNC de 2020 marca un punto de inflexión para nuestra comunidad. Durante generaciones hemos luchado por tener voz, y en esta convención intervendrán como delegados más personas LGBTQ que nunca. Está claro que el Partido Demócrata no sólo valora nuestra voz sino que la considera esencial”. El protagonismo de Baldwin, Buttigieg, Roem, Kenyatta, Park y García representa “la diversidad de nuestra comunidad” y “el futuro de nuestro movimiento”.

Malcolm Kenyatta, nieto del defensor de los derechos civiles Muhammed Kenyatta, es congresista en el estado de Pensilvania. (Malcolm for PA)

El discurso principal de la DNC —que debido a la pandemia de COVID-19 se celebrará mayormente online y parcialmente en Milwaukee— tradicionalmente ha sido el barómetro sobre el futuro de nuestro partido y nuestra nación”, observó Solmonese, “y cuando los estadounidenses escuchen [a los 17 oradores] encontrarán el liderazgo inteligente y firme que necesitamos para afrontar este momento crítico”. El tema para las exposiciones de 2020 es “El liderazgo importa”.

García se convirtió en la primera persona LGBTQ y latina que integró el consejo municipal de Long Beach en 2009, y en 2014 fue elegido alcalde, el más joven de la historia de la ciudad, con 38 años. “Es importante que la gente sepa que pienso ser alcalde para todos, de manera igualitaria”, dijo en ese momento. “Más allá de dónde vivan, qué aspecto tengan, a quién amen o cómo se ganen la vida, he sido elegido para ser el alcalde de todos”.

Sam Park es el primer político gay en la legislatura estatal de Georgia y el único asiático-americano. (Sam for Georgia)

Llegó a los Estados Unidos desde Perú, donde nació, a los cinco años; estudió en las universidades locales y comenzó su carrera política en 2008. Diez años más tarde se casó con su esposo, Matt Méndez. Su gestión se ha concentrado en dirigir la lucha contra la pandemia en la ciudad del sur de California: “Nunca he estado más inspirado en mi vida”, dijo, sobre el apoyo de los voluntarios. “Vamos a salir de esto juntos”.

Kenyatta fue el primer afroamericano LGBTQ elegido para la Asamblea General de Pensilvania, en 2018, cuando tenía 28 años. Durante aquella campaña sufrió el acoso de grupos conservadores que utilizaron fotos de su casamiento intervenidas con un signo de “prohibido”, entre otros ataques. No obstante, obtuvo el 95% de los votos en su distrito.

Pete Buttigieg hablará en la convención junto antes que Joe Biden. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Es el nieto del defensor de los derechos civiles Muhammed Kenyatta y creció en un barrio muy humilde, en un hogar de trabajadores. La combinación de la pobreza, el racismo y la discriminación le permitió ver “las diferentes maneras en que nuestros sistemas están, francamente, rotos”, dijo a LGBTQ Nation.

“He aprendido es que no vivimos en una meritocracia. Gran parte del éxito que he tenido ha sido gracias a la buena suerte y a que he tenido un profesor o una profesora o alguien que realmente se dedicó a mí, que realmente se preocupó por mí, que me ayudaron a hacer conexiones. En mi distrito hay gente que trabaja duro todos los días, muchos de ellos los trabajadores esenciales que acabamos de reconocer que necesitamos, y aún así no podemos conseguir USD 15 por hora para ellos”.

En la DNC también hablarán la senadora por Wisconsin Tammy Baldwin, quien en 1998 se convirtió en la primera política lesbiana elegida al Congreso, y la representante estatal de Virginia Danica Roem, quien es la primera oficial transgénero que participa en una convención.

Park es el primer político gay en la legislatura estatal de Georgia, y el único asiático-americano que allí trabaja en la actualidad. Creció en una comunidad cristiana conservadora, donde regularmente escuchó que la homosexualidad era “una abominación”. Sus esfuerzos actuales se centran en la promoción de legislación estatal progresista como la expansión de Medicaid que permitiría el acceso a la salud a las familias de bajos recursos.

Entre los otros 14 oradores se destacan Stacey Abrams, ex candidata a gobernadora de Georgia, el congresista de Texas Colin Allred y la primera latina en llegar al senado estatal de Nevada, Yvanna Cancela.

