Michelle Obama abrirá la Convención Nacional del Partido Demócrata: qué esperar de la primera jornada

La ex primera dama Michelle Obama será la figura principal de la jornada de apertura de la Convención Demócrata que consagrará a la fórmula Joe Biden - Kamala Harris como candidatos a presidente y vice en las elecciones de los Estados Unidos (Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Llegó el día. Bajo circunstancia normales, hoy miles de periodistas estaríamos en Milwaukee junto a 4.765 delegados y todos los representantes del partido demócrata de cada uno de los 50 estados. Pero es 2020 y el COVID 19 lo cambió todo: comienza la Convención Nacional Demócrata y el tono es de sobriedad.

¿El formato? Mayoritariamente virtual, con Milwaukee como centro principal, pero con locaciones desde las que se grabarán algunos de los discursos en Nueva York, Los Ángeles y Delaware. Serán cuatro jornadas de eventos que culminarán con el discurso de aceptación oficial de la nominación demócrata de Joe Biden. En el medio, escucharemos a Kamala Harris –compañera de fórmula- y a decenas de otros personajes relevantes. Siempre se escoge una temática para las convenciones, en la demócrata del 2020 el tema es la unidad. Está claro que la intención es evitar conflictos pasados. En el 2016, buena parte de los seguidores de Bernie Sanders no apoyaron a Hillary Clinton, en parte costándole la elección general.

Durante el día habrá reuniones de los diversos caucus: el de hispanos, el de los sindicatos, el de afro-americanos, el inter-religioso, el de jóvenes y el de mujeres. Estos encuentros (virtuales en esta ocasión), sirven para debatir temas de interés de los distintos grupos que componen la base del partido. Se presume que de esas conversaciones salgan los temas que formarán la agenda política del próximo presidente, si es que su candidato gana. Inclusive en tiempos en los que las convenciones se llevan a cabo de manera tradicional, en persona, estos eventos diurnos suelen no tener mayor relevancia pública. Ni siquiera son cubiertos por la prensa. Por el contrario, el día suele usarse para entrevistar a los miles de personajes conglomerados en el lugar en anticipación a lo que ocurrirá por la noche. Se asume que hoy pasará lo mismo pero desde los estudios de televisión.

El gran evento comienza a las 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos (GMT +4). Durante dos horas se transmitirá a través de la página oficial del partido demócrata, así como a través de casi todas las cadenas televisivas, una especie de show de dos horas en el que se escucharán diez discursos y se ofrecerán dos shows musicales.

Barack Obama, en los jardines de la Casa Blanca junto a Michelle, el entonces vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill (AP)

Michelle Obama cerrará la jornada inagural

El plato fuerte de la noche, con el discurso de cierre del primer día, será el discurso de Michelle Obama. La ex primera dama es conocida por ser una gran oradora que a lo largo de los años acuñó frases emblemáticas como cuando en 2016 dijo que llevaba ocho años “viviendo en una casa construida por esclavos”, en referencia a la Casa Blanca, o cuando sorprendió a todos en el discurso de presentación de su marido en 2008, al hablar de su historia personal y afirmar que ella era ejemplo vivo de lo que es el “sueño americano”. Las expectativas son altas para esta noche donde se espera que tenga palabras duras contra el actual presidente, Donald J. Trump.

El otro discurso esperado será el del Senador por Vermont, Bernie Sanders. Fue el último contendiente contra Biden en la primaria, y cuenta con el apoyo de un segmento muy amplio dentro del partido. Más allá de la clara diferencia ideológica de Sanders con el ala más tradicional de los demócratas (el es socialista y siempre ha estado con un pie por fuera del partido), la clave de su discurso estará en si logra convencer a sus seguidores de que se unan a Joe Biden. En 2016 claramente no lo consiguió, si es que siquiera lo intentó.

La sorpresa de la noche la puede dar un republicano. John Kasich, ex gobernador de Ohio y ex pre-candidato a la presidencia por el partido republicano, será parte de la fiesta demócrata. Es el emblema de los republicanos que no apoyan al Presidente Trump, un segmento del electorado clave para Biden.

Comienzan los cuatro días más intensos para los demócratas. Todos seremos testigos de la historia: por primera vez, un evento de esta magnitud hará la conversión al formato digital.

Oradores y actuaciones de la primera noche de la convención demócrata:

Senadora Amy Klobuchar

Senadora Catherine Cortez Masto

Gobernador Andrew Cuomo

Gobernadora Gretchen Whitmer

Representante Jim Clyburn

Presidente de la Convención Nacional Demócrata Bennie Thompson

Representante Gwen Moore

Senador Doug Jones

Performance de Maggie Rogers

Performance de Leon Bridges

Senador Bernie Sanders

Ex Primera Dama Michelle Obama

