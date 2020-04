"Si no podemos renegociar los contratos de arrendamiento y continuamos suspendiendo los pagos de alquiler, los propietarios de la mayoría de nuestros locales en los Estados Unidos podrían alegar que estamos en mora, intentar terminar nuestro contrato y acelerar nuestros futuros alquileres adeudados", explicó Gap. Y agregó: "Aunque creemos que existen sólidos fundamentos legales para apoyar nuestra afirmación de que no estamos obligados a pagar el alquiler de las tiendas que han sido cerradas... no puede haber garantía de que tales argumentos tengan éxito".