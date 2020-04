Con el evidente miedo de que de aquí a noviembre la situación no mejore lo suficiente como para que la gente se acerque tranquila a los centros de votación, el debate acerca de si nacionalizar el sistema de votación por correo está en boca de todos. Pero hasta el propio presidente Donald Trump se ha mostrado en contra de este sistema (que funciona en algunos Estados para todos los residentes, en otros sólo para quienes tienen discapacidades y en otros no funciona) saliendo a comienzos de esta semana a decir que las boletas por correo de manera masiva pueden llevar al fraude porque no hay un control en persona de quien la completó. Allí es donde surgen los que abogan por una votación móvil o a través de internet.