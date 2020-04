Desde 1976 en Estados Unidos viene realizándose una encuesta durante los seis meses previos a una elección presidencial (hoy estamos a siete meses de la elección) en la que sólo se consulta si la gente ve a la economía mejor, peor o igual. Inequívocamente cuando la gente vio a la economía bien (sacando 15 o más puntos de ventaja), el Presidente fue reelecto y cuando la vieron mal (con una diferencia también de 15 puntos), no se consiguió la reelección. En el recién terminado mes de marzo, la Universidad de Quinnipiac realizó una encuesta en la que un 35% de los consultados aseguró que la economía estaba mejor contra un 28% que creía que estaba peor. No eran los 15 puntos determinantes pero era un buen comienzo para la actual administración. Pero la crisis del coronavirus aún no estaba del todo instalada en el país.