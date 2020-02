Ello implica que la compañía tenedora de derechos sea designada como residente fiscal en un paraíso fiscal, pues al no estar registradas en su país, sus transacciones no generan facturas de impuestos. En cuanto a su residencia fiscal, Facebook se negó en su momento a decir que era Irlanda, lo que le significó el no tener que archivar cuentas y, por ende, que de ella no existieran archivos públicos sobre sus estados.