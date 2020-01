El propietario de la casa, Lois Cain, había buscado recientemente desalojar a Hanel, según mostraron los registros judiciales. Una vecina le dijo a The Associated Press que vio a Cain siendo cargado en una ambulancia con heridas de cuchillo. La condición del propietario no se conoció de inmediato, ni la del sospechoso. Ballard dijo que Hanel no tenía permisos de armas.