Lutsenko, que fue cesado en agosto por el nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, insistió en que emplazó a Giuliani a acudir a los tribunales si tenía pruebas de sus acusaciones y le dijo que no utilizara a Ucrania para llevar a cabo una venganza política que podría afectar a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. "Le dije: ‘Llevemos esto por medio de fiscales, no por medio de presidentes’”, declaró el ex fiscal general ucraniano. “Le dije que no podía iniciar una investigación solo por los intereses de un alto cargo estadounidense”, afirmó.