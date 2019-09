Actualmente SodaStream está presente en más de 35.000 puntos de venta del mundo. Pero los trabajadores de aquí se sienten una pequeña familia donde se ven excentricidades para una zona de Israel donde no prevalece precisamente la paz. Por ejemplo, se puede observar a Ali Jaffar, uno de los jefes de planta dando órdenes a unos empleados judíos o a una beduina como Yannet Jant que no duda en sostener ante Infobae con una sonrisa: “Trabajar aquí con gente de otras culturas me abrió la mente y estoy muy agradecida por ello”.