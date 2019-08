Por supuesto, todos la comparan con Hillary Clinton. Blanca, senadora de la Costa Este, abogada, decidida. Tienen muchas características en común. Pero son muy diferentes en la percepción de los votantes. A Hillary muchos la veían como una oportunista que decía y se desdecía. Warren tiene una imagen de "naif pero sincera". Su principal oponente en el ala izquierda del partido es Bernie Sanders, el senador de Vermont que se define como "socialista democrático". Coinciden en algunas propuestas, pero no se parecen en nada. Ella se despega diciendo que "hay que hacer más justo el sistema, pero no destruirlo". La otra gran dama de estas primarias demócratas es Kamala Harris, senadora por California con un padre de Jamaica y una madre de la India, que compite discretamente con Warren después de años de sumar sus votos en el Congreso. Y el favorito sigue siendo el ex vicepresidente Joe Biden, a quien no le fue muy bien en los debates de la última semana y que aún no tiene, de ninguna manera, la nominación asegurada.