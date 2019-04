Se sabía que Biden, quien fue elegido por primera vez como Representante de Dellaware al Congreso en 1973, había besado en los labios a la mujer de otro senador, que hacía "chistes" sobre la belleza de las hijas o nietas que veía en las fotos de los despachos de sus colegas y que durante una sesión le había dicho a una senadora que abriera sus piernas porque "vas a ser cacheada". Pero todo eso no le impidió de ninguna manera tener una carrera política de más de cuarenta años y llegar a la Vicepresidencia de la primera potencia global. Pero en la época del Me Too, las reglas cambiaron y Biden quiere ser el candidato demócrata para enfrentar a Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo año. Fue cuando lo que para él había sido hasta el momento un comportamiento "gracioso y entrador" lo arrastró como un huracán caribeño. Hay muchos interesados en que no presente su candidatura. Y comenzaron a operar. Varias mujeres salieron a decir lo que todos sabían, que las había tocado o besado inapropiadamente. Ninguna situación, hasta ahora, que podría ser considerada un delito por la Justicia y algunas ocurrieron durante actos públicos con cámaras de televisión encendidas.