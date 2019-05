"Hoy, mientras estaba en el trabajo, un extraño entró a mi casa. Probablemente olvidé cerrar la puerta trasera. Por lo general siempre olvido activar mi alarma, y hoy no fue la excepción. Pero para mi sorpresa el extraño no solo no tomó nada, sino que el propósito de su visita fue limpiar los baños y las habitaciones", explicó Roman en su perfil de Facebook.