Asimismo se lamentó el actuar de las autoridades policíacas: "ellos nada más estaba esperanzados a que les dijéramos algo, diéramos información, con eso dieron (con su cadaver) ellos (la policía) con la que les dimos nosotros la familia buscando día y noche algún rastro de ella, y la sociedad, no puedo creer que siendo un ejército de detectives, siendo un ejército de policías en esta ciudad tan grande no pudieron encontrarla antes, no puedo creerlo".