Sempervivo, quien pasó los últimos seis meses de intercambio en Praga, presentó una demanda alegando que la universidad sabía de las irregularidades de su admisión desde el 2017, pero no hizo nada al respecto y le siguió cobrando matrícula. Reclama que Georgetown no le dio el debido proceso legal para expulsarlo, y que es injusto que no le reconozcan las clases cursadas para poder transferirse a otra universidad dado que aprobó todas las materias que cursó. Su familia ya ha pagado más de $200.000 dólares por los tres años cursados de su hijo.