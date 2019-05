-Quiero dejar a Cuba como un caso aparte, porque es bien conocido por todo el mundo que la dictadura cubana, que lleva ya 60 años reprimiendo a su pueblo, tiene un interés particular en mantener a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Creo que el valor de la democracia en el Hemisferio Occidental está bien plantado y que hay un consenso entre todos los gobiernos del hemisferio en que la democracia es un derecho de todos los pueblos y no me preocupa nada un cambio de partidos políticos porque compartimos esos valores acerca de la democracia.