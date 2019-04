"Desearía poder estar juntos, pero en estas circunstancias no creo que ocurra. Pero tengo esperanza. Me hubiera gustado que mi vida fuera diferente. Pero no lo es y parte de mi desea que acabe, que ACABE (en mayúsculas) con la pena de muerte, dejando que alguien me inyecte un largo último sueño. Es algo de lo que me gustaría".