"Mi nombre es A.J y tengo aproximadamente seis años. Soy macho, un cruce entre Pit Bull y Labrador Retriever. Aún no estoy castrado. Yo he estado en el refugio de Carson desde el 21 de enero. Puedes visitarme en mi casa temporal en la celda C309. Mi familia me abandonó porque ellos no podían permitirse los cuidados que necesito".