"Yo no sabía… ¿iba a poder verlo a solas? ¿O no?", cuenta la ex becaria de la Casa Blanca en "El Affair Clinton", una nueva serie de seis capítulos que se estrena el domingo 18 de noviembre en el canal A&E, según reportó The New York Post. "Cuando pasé a darle la mano y tomarme una foto con él, me dijo: 'Por cierto, ve a ver a Betty, tiene algo para ti".