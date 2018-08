Hoy, las pandillas ya no controlan a la ciudad a través de sobornos. Se dedican a hacer sus negocios en los barrios más pobres y periféricos. Allí tienen la protección de buena parte de la población que colabora o sufre las presiones de los sicarios. Pero por sobre todo, porque no confía en la policía. Y esto es más evidente en los barrios negros donde odian a los policías blancos, muchos de ellos racistas. El caso del chico de 17 años, Laquan McDonald, que fue asesinado por un policía en 2014 en una situación confusa, aún está fresco en la memoria de muchos. En aquel momento se produjeron duros "riots" (revueltas) y todavía hay protestas semanales porque sigue libre el oficial Jason Van Dyke, el supuesto autor del crimen. "Los vecinos de los barrios del sur y el oeste de la ciudad han sufrido un trauma intergeneracional profundo al tener agentes de policía brutalizando a la gente en acciones que no aparecen en los titulares, y ver que eso ocurre una y otra vez", explicó Sheila Bedi, profesora de Derecho de la Northwestern University, en una entrevista con el New York Times. "Lo único que realmente está haciendo la policía de Chicago es realizar arrestos. No están ahí para tratar de detener la violencia. Son completamente una fuerza reactiva. Para cerrar la brecha racial hay que hacer una revisión fundamental de cómo funciona el departamento de policía en estos vecindarios junto con la reinversión de los recursos que ha quitado el gobierno de la ciudad", agregó.