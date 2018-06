Sarah quedó estupefacta cuando recibió el reclamo de la compañía aseguradora. Y se niega a pagarlo. En una entrevista con el canal ITV dijo que otras esculturas estaban protegidas detrás de un vidrio o cercadas por sogas para no acercarse a ellas, pero esa no. "Si mi hijo lo hubiera hecho intencionalmente, sé que como madre soy responsables, y buscaría el modo de pagarlo. Pero en este caso en particular, nuestro hijo de 5 años estaba sólo jugando como cualquier niño y no hubo malicia ni intención de hacer ningún daño", explicó Sarah, quien dijo que se estaba despidiendo de la pareja de su padre cuando todo sucedió.