En las memorias escritas en 2013 por Tamara, In My Shoes (En mi Zapatos), ella reveló lo que era vivir con un hombre que pasaba mucho tiempo libre, sin hacer nada. Ella trabajaba hasta tarde en su empresa y al llegar a su casa en Londres lo veía aspirando cocaína en la cocina. La primera vez que había estado en rehabilitación fue durante sus años en la universidad. Su adicción había sido en parte para luchar contra la personalidad bipolar de su padre, según relató su ex esposa en su libro.