En diálogo con The Oregonian, Lovell dijo: "Vi la mirada en sus ojos, y me asustó hasta la mierda. Le dije que la amaba y ella estaba matándome. Tenía que llamar a la policía o yo moriría". Al ver las heridas y que ya su novio no reaccionaba, Javier se asustó, creyó que estaba muerto y se comunicó con el 911. Les contó lo sucedido. Del otro lado del teléfono la descripción de la joven sorprendió al operador: "¿Utilizó una espada?".