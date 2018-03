"Tener una postura inclinada hacia adelante tiene un impacto directo y profundo sobre la respiración. Los niños hoy se han convertido en respiradores superficiales, lo que afecta directamente sus niveles de ansiedad dado que su sistema nervioso no puede funcionar de manera adecuada", explicó el Dr. Brian Wallace, un reconocido quiropráctico basado en Nueva Jersey, en diálogo con el periódico The New York Post.