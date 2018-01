Un fundador de empresas tecnológicas le explicó una condición de asistencia: "Se puede elegir no engancharse con alguien específico, pero no se puede estar sin engancharse con alguien, porque eso sería voyeurismo. Así que si no vas a participar, no vengas". Él no se consideraba un depredador: "Es una fiesta privada donde la gente poderosa se junta y hay muchas mujeres y mucha gente que está loca. En cualquier fiesta se puede dar una situación, que alguien se extralimite, pero eso no es una crítica a la orgía, es una crítica a que alguien se extralimite. ¿O eso no pasa en todas partes?".