Aunque no está lleno de gente hermosa por fuera, Silicon Valley da al siglo XXI lo que Hollywood al siglo XX, argumentó el diario británico: la posibilidad del gran salto profesional. "No hace falta pasar años en la estructura de una empresa. Uno puede lograrlo todo aquí a los 22 años", citó el artículo a Anjula Acharia, manager de celebridades de Trinity Ventures. "Acá la gente todavía usa anoraks. Tiene un aspecto geek. En cuanto al estilo, esto no es Nueva York ni Londres. Pero se ha convertido en el cuna de la nueva élite".