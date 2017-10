El miércoles, la mujer confirmó lo que habían adelantado sus familiares: no estaba al tanto de los macabros planes. "Conocí un Stephen Paddock bondadoso, cariñoso y tranquilo", dijo Danley el miércoles a través de un comunicado leído por su abogado. "Nunca me dijo nada o hizo alguna acción que me alertara que algo horrible como esto pudiera pasar", agregó.