El chaleco cuesta 65 libras (84 dólares) y es de lana entallado. Lo utiliza en homenaje a su abuelo Arthur Toll, un ex servidor de la Royal Marine. Sobre su posición como referente de estilo, el propio Southgate rechazó la teoría: "Me sorprende, porque como centrocampista que ha recibido muchos goles en la cabeza, normalmente no debería ser un ícono de la moda. Conozco mis puntos fuertes y sé que no soy ningún David Beckham. Esto muestra una vez más que en la vida todo es posible".