El llanto del Chacho Coudet tras ser despedido del Celta de Vigo: “Es la primera vez que me dan de baja”

Coudet habló tras su despido del Celta de Vigo

El Celta hizo oficial la destitución del argentino Eduardo Chacho Coudet como entrenador del primer equipo, al que asumirá, a falta de confirmación por parte del club vigués, el portugués Carlos Carvalhal.

Tras esta decisión, el entrenador de 48 años se presentó en una conferencia de prensa y rompió en llanto al no poder aguantar la emoción: “Estoy triste. Agradecido, creo que hemos estado a la altura, hemos devuelto la filosofía del club”.

“Después de ocho años es la primera vez que me dan de baja... estoy mirando a la gente de acá por eso me emociono, no era la idea. Les agradezco a todos, es una gran liga y la verdad es que estaba muy bien antes de llegar y ver a un montón de gente querida”, continuó el también ex técnico del Internacional de Porto Alegre”.

“Esto pasa, lo había tomado de manera muy natural pero bueno… después los sentimientos son muy difíciles”, sentenció.

Coudet dejó de ser el técnico del Celta de Vigo (Reuters)

“Chacho Coudet y su cuerpo técnico se desvinculan del RC Celta tras una fructífera etapa, que comenzó el 12 de noviembre del año 2020. El técnico argentino abandona por tanto el club tras dos años en los que el equipo ofreció un gran rendimiento”, destacó la entidad que preside Carlos Mouriño en su comunicado.

Con contrato hasta junio de 2024, aunque ambas partes habían acordado incluir una cláusula liberatoria al finalizar el curso 2022-23, la etapa de Coudet concluye mucho antes de lo esperado, pese a que su distanciamiento del presidente Carlos Mouriño era más que evidente en los últimos meses.

La llegada del portugués Luis Campos a la dirección deportiva le restó protagonismo en la configuración de la plantilla de esta temporada, algo que el argentino repitió en sus últimas comparecencias ante la prensa.

Foto: @RCCelta.

Esas críticas, que no gustaron al presidente y máximo accionista, y sobre todo el irregular inicio de curso, con 11 puntos de 36 posibles, dejaron ‘tocado’ al argentino, pese a que contaba con el apoyo del vestuario.

“El club, tras esta difícil decisión, quiere expresarle a Coudet y a sus ayudantes su más sincero agradecimiento por la entrega, honestidad y profesionalidad que mostraron desde el primer día de su etapa en Vigo, en la que siempre ofrecieron una actitud encomiable y realizaron un trabajo excepcional, sin regatear esfuerzos y con una implicación ejemplar”, señaló el club.

El Celta, que ocupa la posición 16 en la liga, muy cerca de la zona del descenso, solamente ha sumado cuatro puntos de los últimos 24 en juego.





